Confisca da 10 milioni alla cosca Accorinti, sigilli a villaggio turistico nel Vibonese

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Confisca per oltre 10 milioni di euro a un esponente di spicco (ora deceduto) della cosca Accorinti nel Vibonese: sequestrato un noto villaggio turistico e compagnie di navigazione

CATANZARO – Un patrimonio da oltre 10 milioni di euro, che spazia dalle strutture ricettive d’eccellenza al business dei trasporti marittimi, definitivamente sottratto alla criminalità organizzata vibonese. Beni per un valore di oltre 10 milioni di euro confiscati a un esponente di spicco della cosca Accorinti di Briatico (Vibo Valentia), ora deceduto. I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un decreto emesso dal Tribunale che ha reso definitiva la confisca delle quote di partecipazione a una società proprietaria di un noto villaggio turistico del litorale vibonese, a due compagnie di navigazione e a una società che gestisce un chiosco-bar di Briatico (Vibo Valentia).

Dal 2026, durante l’operazione ‘Costa Pulita’, era emerso il ruolo dell’uomo di co-reggente della cosca di Accorinti e di referente per i rapporti con la famiglia Mancuso. In particolare, avrebbe ricevuto autorizzazioni e indicazioni sulle attività delittuose da compiere, soprattutto nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, gestendo inoltre società e beni attraverso prestanome.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, avevano consentito di accertare, tra l’altro, la presunta ingerenza della consorteria mafiosa, appoggiata dalla cosca Mancuso di Limbardi/Nicotera, proprio attraverso una delle compagnie di navigazione riconducibili all’uomo, nel business delle mini-crociere verso le isole Eolie. Le indagini, inoltre, avrebbero documentato la riconducibilità all’uomo e ai suoi soci di un noto villaggio turistico di Briatico, anch’esso interessato dal provvedimento di confisca, nonostante il ricorso a teste di legno. I complessi accertamenti economico-patrimoniali condotti dal nucleo di Polizia economico finanziaria – Gico di Catanzaro hanno documentato “una significativa sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati dall’interessato”.