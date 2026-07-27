Morte del piccolo Alessio, primi esiti dell’autopsia: ucciso da un’infezione

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Morte del piccolo Alessio, i primi esiti dell’autopsia: “Grave processo infettivo-infiammatorio sistemico”. Il fascicolo passa alla Procura di Vibo

VIBO – Sarebbe stato un grave processo infettivo-infiammatorio sistemico, a carattere settico, la causa del decesso del piccolo Alessio Coppolino. È quanto emerge dai primi risultati dell’esame autoptico e dagli accertamenti microbiologici disposti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha diffuso una nota ufficiale sull’esito preliminare delle indagini medico-legali.

Secondo il documento, sulla base dei reperti macroscopici autoptici e dei primi risultati microbiologici, il bambino sarebbe deceduto a causa di un grave quadro settico con interessamento multiorgano. In particolare, il processo patologico avrebbe coinvolto l’apparato pleuro-polmonare, il cuore – con interessamento pericardico e cardiaco – e il sistema nervoso centrale, con un coinvolgimento meningo-encefalico.

La Procura precisa inoltre che un’infezione microbica, o polimicrobica, avrebbe generato il quadro clinico; gli esperti stanno ancora valutando la sua esatta natura attraverso ulteriori approfondimenti di laboratorio.

Sul piano giudiziario, gli accertamenti finora eseguiti hanno portato la Procura di Catanzaro a escludere elementi di criticità nella gestione sanitaria del piccolo presso l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” del capoluogo calabrese. Per questo motivo il procedimento, inizialmente iscritto presso l’ufficio giudiziario catanzarese, è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, territorialmente competente, per le ulteriori valutazioni.

L’inchiesta proseguirà quindi nel Vibonese, mentre si attendono gli esiti definitivi degli esami microbiologici, che dovranno chiarire con precisione l’agente patogeno responsabile dell’infezione e consentire di ricostruire l’origine del drammatico processo settico che ha provocato la morte del bambino.