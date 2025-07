Auto in fiamme, poliziotto della Questura di Vibo salva un uomo

2 minuti per la lettura

Un poliziotto in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vibo, insieme al collega, ha estratto un automobilista dal suo veicolo avvolto dalle fiamme, a Roma. Entrambi fuori servizio, non ci hanno pensato un attimo ad intervenire salvando l’automobilista da morte certa

ROMA – Un gesto di grande prontezza, sangue freddo e senso del dovere ha evitato il peggio nei giorni scorsi a Roma, lungo la trafficata via Cristoforo Colombo, dove un’autovettura è andata completamente distrutta dalle fiamme; decisivo l’intervento di due agenti della Polizia di Stato fuori servizio, Rosario Frigione, poliziotto in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso la Questura di Vibo Valentia, e Gabriele De Carne, che non hanno esitato a mettere a rischio la propria incolumità per salvare una vita.

L’AUTO IN FIAMME E L’INTERVENTO DEL POLIZIOTTO E DEL COLLEGA

Intorno alle 19, i due poliziotti, in viaggio verso Roma a bordo di una Fiat 500 privata, hanno notato una colonna di fumo nero che riduceva pericolosamente la visibilità sulla carreggiata. Avvicinatisi, hanno individuato un veicolo in fiamme sul margine destro della strada, precisamente al chilometro 19 della Colombo, con arbusti adiacenti già interessati dal fuoco.

Rendendosi conto dell’estrema pericolosità della situazione – sia per il conducente dell’auto, ancora nei pressi del veicolo, che per gli altri automobilisti in transito – gli agenti sono immediatamente intervenuti. L’Agente Scelto Frigione ha bloccato il traffico posizionando il proprio veicolo in modo da restringere la carreggiata, creando così un corridoio di sicurezza. Intanto, il collega De Carne ha allertato i soccorsi tramite il numero unico 112.

I due poliziotti, sfidando le fiamme e il fumo tossico, si sono avvicinati all’auto in fiamme – un Peugeot Partner – da cui il conducente, Massimiliano De Gregorio, 53 anni, di Roma, stava cercando di recuperare strumenti da lavoro e taniche di carburante. In stato di shock, l’uomo è stato allontanato e messo in sicurezza dagli agenti.

INTERVENUTI APPENA IN TEMPO

Mentre si attendevano i soccorsi, i due hanno delimitato la zona con triangoli di segnalazione e gestito il traffico fino all’arrivo delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio, esteso anche alla zona boschiva adiacente la strada. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri di Vitinia, personale sanitario di Casal Palocco e Polizia Municipale di Roma Capitale.

Il signor De Gregorio ha rifiutato il trasporto in ospedale, dichiarando di non avere riportato conseguenze fisiche grazie alla rapidità dell’intervento dei due agenti. La Polizia Locale ha poi preso in carico la viabilità e ha allertato L’Anas per i danni provocati dall’incendio al manto stradale.

L’episodio si è concluso con il ripristino della circolazione, ma resta l’eco dell’azione eroica e istintiva dei due poliziotti, che hanno dimostrato come il senso del dovere non conosca orari né divise. Un gesto che merita riconoscimento e che sottolinea, ancora una volta, il valore e la prontezza delle donne e degli uomini in divisa, anche quando non sono “ufficialmente” in servizio.