Lutto nel mondo del giornalismo calabrese, è morto Domenico Martelli

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Tragedia nel mondo del giornalismo calabrese, è morto a soli 56 anni Domenico Martelli, direttore del Fatto di Calabria

VIBO VALENTIA – È morto questo pomeriggio, 9 aprile 2026, Domenico Martelli, 56 anni, giornalista e notista politico direttore della testata on line “Il Fatto di Calabria”. Il decesso è avvenuto quando Martelli si trovava a bordo della sua auto mentre percorreva la ex statale 522 all’entrata di Vibo Marina quando avrebbe avvertito un malore.

A quel punto, secondo una prima ricostruzione, l’auto senza controllo, è andata a sbattere contro un muro. Allertati i soccorsi, purtroppo per il giornalista non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie Daniela e due figlie. Oggi notista politico per il network LaC News24, era, come detto, direttore della testata online Il Fatto di Calabria. Ha poi proseguito la sua esperienza professionale al quotidiano “Il Domani della Calabria”, curando le pagine di Cosenza e provincia, per poi passare a dirigere il quotidiano “La Provincia cosentina” fino alla sua chiusura nel 2018. ed affiancato il gruppo Igreco nella comunicazione.

In passato è stato responsabile delle pagine di Cosenza del Domani della Calabria. Il suo nome è anche legato al settimanale di informazione Mezzoeuro fondato dal padre Franco, già caporedattore della Tgr Rai Calabria.