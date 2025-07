3 minuti per la lettura

La comunità di Filandari ricorda Martina Piserà, morta al settimo mese di gravidanza: piantati due alberi di ulivo

FILANDARI – Due vite spezzate troppo presto, ma che continueranno a crescere e a radicarsi nell’amore grazie a due alberi di ulivo piantati nella piccola oasi verde accanto al campo sportivo: è il dono della comunità per ricordare Martina Piserà, 32 anni, stroncata da un infarto al settimo mese di gravidanza dopo aver appreso la tragica notizia della morte del suo bambino. Un dramma sul quale la Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo della giovane donna – originaria di Pizzo ma residente nella frazione Mesiano – i cui risultati saranno resi noti a settembre.

La cerimonia, svoltasi ieri pomeriggio, ha assunto un significato ancora più profondo per la ricorrenza della morte di Martina, avvenuta ai primi giorni di maggio, e per il fatto che la nascita del bambino era attesa tra il 15 e il 17 luglio.

IL DOLORE DI MARTINA, ALBERTO LASCALA: “RINGRAZIO TUTTI PER QUESTO GESTO”

Profondamente segnato il marito, Alberto Lascala: a lui il destino ha strappato la compagna della vita (una donna solare, gentile, amata da tutti) e un figlio tanto desiderato ma mai nato. Nella frazione di Filandari – a dieci minuti da Vibo – avevano iniziato la loro nuova vita: lui titolare di un panificio, lei pronta a diventare madre. Avevano deciso di chiamare il piccolo Marino, come il padre di Alberto, scomparso un anno fa. Un modo per unire passato e futuro, radici e speranza. Ma in una notte di maggio tutto si è spezzato.

Dopo la messa celebrata da don Alessandro Mazzitelli e l’inaugurazione di una statua di Padre Pio donata al paese, Alberto ha fatto leggere una lettera. Questa parte della missiva: “Martina, guarda quante persone, pur non conoscendoti, ti vogliono ricordare. Qui stasera la comunità di Filandari si è riunita per esprimere ancora una volta la propria vicinanza e lasciare un segno in vostra memoria con due alberi di ulivo, simbolo di pace e speranza. Desidero ringraziare tutti i presenti. In particolare: il sindaco, Rita Fuduli, per il sostegno all’evento; il sacerdote, don Alessandro Mazzitelli, per la celebrazione e la benedizione. E ancora: l’associazione “L’Albero della Vita”, con la sua presidente Elisabetta Romanello, per l’impegno nella riuscita della manifestazione. Un grazie anche ai coniugi Carmelo Zagari e Lucia Sorrentino, che con la donazione della statua di San Pio hanno omaggiato l’intera comunità. Ringrazio tutti, anche chi non è potuto essere qui ma che, sono certo, è presente con il cuore”.

LA SINDACA DI FILANDARI RITA FUDULI VICINO ALLA FAMIGLIA DI MARTINA PISERA’: LA SCELTA DELL’ULIVO

La sindaca Rita Fuduli ha aggiunto: “Abbiamo scelto l’ulivo perché è simbolo di pace, resistenza ed eternità. Le sue radici sono forti come il legame che unisce questa comunità, e i suoi rami si protendono verso il cielo come mani che cercano, pregano, sperano. Piantando questi alberi, vogliamo dire che Martina e il suo piccolo continueranno a vivere. Non nei battiti di un cuore, ma nella memoria di un popolo che sa amare e ricordare. Questo gesto è un abbraccio della comunità di Filandari ad Alberto e alla sua famiglia. Un abbraccio che dice: non siete soli. Il vostro dolore è anche il nostro. Il vostro amore, che non si spegne, è anche il nostro impegno a custodirne il ricordo”.