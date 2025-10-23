Soriano, tredici anni senza Filippo Ceravolo, vittima innocente di ‘ndrangheta

1 minuto per la lettura

In occasione della ricorrenza dalla morte di Filippo Ceravolo, a Soriano cerimonia commemorativa di “Libera”

SORIANO – Tredici anni senza Filippo Ceravolo. Tredici anni da quel giorno in cui la violenza cieca della ’ndrangheta ha strappato alla vita un ragazzo di appena diciannove anni, innocente. Un giovane uomo pieno di sogni e di speranza.

Sabato 25 ottobre, la comunità si riunirà nella Chiesa Matrice di San Martino per una Santa Messa in sua memoria, che sarà celebrata alle ore 18. Sarà un momento di preghiera e raccoglimento, ma anche un’occasione per ribadire l’impegno collettivo nella ricerca della verità e della giustizia.

“Ricordare Filippo – si legge nella nota diffusa da “Libera” – significa continuare a chiedere verità e giustizia. Significa dire con forza che la memoria non è solo ricordo: è scelta, responsabilità, coraggio”.

Un messaggio che si rinnova ogni anno e che parla al cuore di tutti. Libera aggiunge: “Ogni volta che ciascuno di noi, nella propria quotidianità, decide da che parte stare, la ’ndrangheta perde, e noi tutti vinciamo”.

Il 25 ottobre, dunque, la comunità si stringerà attorno ai familiari di Filippo per ribadire che la speranza non si spegne: “La vita, la giustizia e la libertà – conclude la nota – non potranno mai essere spazzate via da nessun potere violento, finché ci sarà chi decide di impegnarsi per difenderle. Per Filippo, per tutte le vittime innocenti della ’ndrangheta, e per un futuro finalmente e realmente libero”.