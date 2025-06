Bivona, vandali in azione contro la nuova piazza: distrutta la pavimentazione in legno

2 minuti per la lettura

Grave episodio nella frazione Bivona dove i vandali hanno divelto nella notte la pavimentazione in legno della nuova piazza. La denuncia dell’assessore Soriano e del capogruppo del Pd, Colelli: “Il gesto non resterà impunito”

VIBO VALENTIA – Un grave episodio ha colpito nella notte la nuova piazza di Bivona, frazione costiera di Vibo Valentia, situata nei pressi dell’antica tonnara storica: ignoti vandali hanno divelto parte della pavimentazione in legno appena installata, danneggiando un’opera che rientra nel progetto di rigenerazione urbana volto a riqualificare e valorizzare l’area costiera.

Il gesto ha suscitato indignazione e sdegno da parte dell’amministrazione comunale e delle forze politiche locali. Non è la prima volta che beni pubblici di recente realizzazione finiscono nel mirino di ignoti, segno – secondo le istituzioni – di una profonda mancanza di rispetto per il patrimonio collettivo.

SORIANO: “GESTO IGNOBILE CHE NON RESTERA’ IMPUNITO. LA GENTE DI BIVONA REAGISCA”

«Stanotte i soliti vandali hanno pensato bene di distruggere lo spazio antistante la Tonnara a Bivona. Sono sempre gli stessi, ma stavolta questo atto ignobile non rimarrà impunito» – ha dichiarato con fermezza l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano che ha poi lanciato un appello alla cittadinanza: «Invito i cittadini di Bivona a non tacere e a denunciare questo gruppetto di “animali” – con tutto il rispetto per gli animali, che sono di gran lunga migliori e più rispettosi dello spazio che li circonda. Come amministrazione faremo di tutto per punire i responsabili, ma serve anche uno scatto d’orgoglio dei cittadini per isolare questa gente e contrastare questi comportamenti».

COLELLI SUI VANDALI: “EPISODIO VERGOGNOSO”

Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo del Partito Democratico, Francesco Colelli, che ha parlato di «gesto inaccettabile». «Una piazza nuova, ancora da aprire ufficialmente. Questo è il risultato. Una piazza distrutta da chi non capisce che la bellezza ci salverà. Qui qualcuno vuole perseguire il brutto e lo vuole imporre ad un’intera comunità», ha detto Colelli. «Queste immagini fanno rabbrividire – ha aggiunto – e spero che le autorità competenti individuino i responsabili e li puniscano in modo esemplare. Vergogna».

INDAGINI IN CORSO SUI RESPONSABILI DEI DANNI ALLA PIAZZA DI BIVONA

Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. L’area, inaugurata di recente e ancora in fase di completamento, era stata pensata come nuovo punto di aggregazione e riqualificazione culturale per l’intera frazione di Bivona. L’amministrazione comunale ha annunciato che non arretrerà nel percorso di valorizzazione del territorio e che verranno adottate misure di sorveglianza per evitare il ripetersi di simili atti.