Rinnovo patenti a Vibo, oltre 500 pratiche bloccate

A Vibo Valentia pratiche delle patenti bloccate per l’assenza del presidente della Commissione Medica Legale. Appello all’Asp

È EMERGENZA patente per centinaia di cittadini vibonesi. Più di 500 pratiche di rinnovo sono accumulate da mesi sugli uffici della Commissione Medica Legale, completamente paralizzata per l’assenza del presidente. A pagarne le spese sono lavoratori, autisti e persone con disabilità che, senza il documento di guida, si vedono privati della possibilità di lavorare, curarsi o semplicemente gestire la quotidianità.

Non sono servite a nulla le proteste dei cittadini, né i ripetuti appelli lanciati da esponenti istituzionali e media locali. Neppure le lettere indirizzate al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, hanno sortito effetto. Il silenzio delle istituzioni alimenta il malcontento di chi si vede negato un diritto basilare come la mobilità.

SULLE PRATICHE DELLE PATENTI BLOCCATE NESSUNA RISPOSSTA DAGLI UFFICI DELL’ASP DI VIBO

A peggiorare il quadro, le risposte sconfortanti degli uffici Asp: «I primi posti disponibili nelle altre province calabresi sono per novembre/dicembre, e comunque si darà precedenza agli utenti residenti nella provincia stessa». Un paradosso che costringe centinaia di cittadini vibonesi a restare fermi, con il rischio concreto di ulteriori ritardi dovuti al blocco estivo della burocrazia. «Non è possibile che siamo ostaggio della lentezza amministrativa.

Le ferie arriveranno ma le nostre vacanze resteranno bloccate perché non possiamo nemmeno guidare per raggiungere una spiaggia», lamentano in coro gli utenti, esasperati da una situazione che si trascina da mesi senza soluzione. I cittadini chiedono risposte chiare e immediate. Chiedono il diritto a muoversi, a lavorare, a vivere con dignità. In attesa di un nuovo presidente per la Commissione Medica Legale, l’unica certezza è l’incertezza: anche se si sbloccasse tutto domani, le pratiche accumulatesi richiederebbero mesi per essere evase. Nel silenzio delle istituzioni, cresce la rabbia di una provincia che si sente dimenticata.