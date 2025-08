Cessaniti in festa per i 100 anni di nonna Maria Rosa Adelardi

2 minuti per la lettura

La comunità di Cessaniti festeggia i 100 anni di nonna Maria Rosa Adelardi: tra sacrifici, guerra ed emigrazione

CESSANITI (VIBO VALENTIA) – Un’intera comunità in festa per celebrare un secolo di vita. A Cessaniti, la protagonista è stata Maria Rosa Adelardi, classe 1925, che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni circondata dall’affetto dei suoi concittadini. La sua storia personale riflette le ferite e la forza di un’intera generazione: segnata dalla guerra e dalla lunga assenza del padre, emigrato in Argentina. Maria Rosa è rimasta sempre profondamente legata alla sua terra.

I festeggiamenti sono iniziati nel pomeriggio, con l’abbraccio simbolico dei bambini e degli animatori della parrocchia, che hanno animato l’incontro con canti e balli. Subito dopo, la comunità si è ritrovata nella chiesa madre per partecipare alla messa celebrata da don Francesco Pontoriero, accompagnata dalle voci del coro parrocchiale.

IL SINDACO DI CESSANITI E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER I 100 ANNI HANNO DONATO A MARIA ROSA UNA PERGAMENA CELEBRATIVA

Sul sagrato della chiesa, al termine della funzione, spazio agli omaggi: il sindaco Enrico Sorrentino e l’amministrazione comunale hanno donato a Maria Rosa una pergamena celebrativa. E ancora: la Polisportiva ha offerto una torta e una targa. Il parroco ha omaggiato l’ultracentenaria con un’ulteriore targa, mentre la Confraternita di San Basilio Magno ha regalato un quadro con la Sacra Famiglia. La serata è proseguita con un buffet organizzato dalla comunità e il tradizionale taglio della torta. A chiudere la festa, come da consuetudine, i fuochi d’artificio, omaggio simbolico a una donna che rappresenta la memoria vivente del paese.

Nel sorriso di nonna Maria Rosa e nell’abbraccio del figlio Pasquale – che ha ringraziato commosso tutti i presenti per la calorosa partecipazione – si è racchiuso il senso più autentico di questa giornata: il valore delle radici, l’importanza della memoria condivisa, il rispetto per chi ha attraversato la storia con dignità, sacrificio e silenziosa determinazione. Maria Rosa Adelardi rappresenta non solo una testimone di un secolo di cambiamenti, ma anche un simbolo vivente della forza delle donne di un tempo. La festa in suo onore non è stata soltanto un omaggio alla longevità, ma un tributo collettivo a una vita esemplare che ha lasciato un’impronta profonda nel cuore di Cessaniti.