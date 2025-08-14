1 minuto per la lettura

Una donna 36enne di origine straniera ha occupato abusivamente un’area pubblica nel centro di Tropea: il Questore ha emesso un provvedimento di Daspo urbano

TROPEA – Il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha emesso un provvedimento di Daspo urbano nei confronti di una cittadina straniera di 36 anni. La donna sorpresa ad occupare abusivamente un’area pubblica nel centro di Tropea, individuata dal Comune come zona sensibile per l’afflusso turistico.

La misura è scattata dopo l’inottemperanza all’ordine di allontanamento già disposto dalla Polizia Municipale, che aveva contestato alla donna il commercio abusivo in area vietata. A seguito della reiterazione della condotta, la Divisione Anticrimine ha avviato un’istruttoria che ha portato all’adozione del Daspo urbano, il più severo tra i provvedimenti previsti.

La donna non potrà accedere per 12 mesi alle infrastrutture del trasporto pubblico locale e alle aree indicate dal regolamento di Polizia Locale. Il Daspo urbano è uno strumento che tutela la sicurezza e il decoro urbano, vietando l’accesso a luoghi sensibili come stazioni, porti, scuole e siti culturali. La violazione del provvedimento comporta l’arresto da sei mesi a un anno.