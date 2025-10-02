Mileto, lutto cittadino nel giorno dei funerali del bimbo di 4 mesi

3 minuti per la lettura

Proclamato lutto cittadino dal Comune di Mileto nel giorno dei funerali del bimbo prematuramente scomparso all’età di 4 mesi. Sconcerto in tutta la provincia

MILETO – L’intera comunità è avvolta dal dolore per la perdita del piccolo di appena quattro mesi. Un dolore che chiama tutti a stringersi attorno alle famiglie colpite da questa tragedia e che apre inevitabilmente a riflessioni profonde. Numerosi sono i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, segno di una vicinanza sincera ai genitori, ai familiari e a tutte le persone che hanno fatto parte della breve ma intensa vita di un piccolo angelo che ha lottato con tutte le sue forze. A testimonianza di questo affetto e di questa vicinanza è arrivato anche il pensiero dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano.

Durante una riunione in sala consiliare, i rappresentanti delle comunità hanno voluto aprire l’incontro con un ricordo rivolto alla famiglia Currà-Nesci, provata dalla perdita del piccolo angelo. Le parole pronunciate sono state fatte proprie dai rappresentanti presenti e dall’intera comunità miletese e paravatese, ma anche da tutta la provincia vibonese, che in questo momento di dolore si unisce spiritualmente e umanamente per condividere il peso di una tragedia che lascia un segno profondo. Seguito poi anche l’annuncio da parte del sindaco Giordano: nella giornata delle esequie proclamato il lutto cittadino, affinché l’intera comunità possa partecipare e stringersi attorno alla giovane famiglia, oggi schiacciata da un dolore immane.

In quella giornata l’intero territorio miletese si fermerà per rendere omaggio al piccolo Leonardo, sospendendo la frenesia della quotidianità e lasciando spazio al raccoglimento, al silenzio e al rispetto per una vita spezzata troppo presto, ma che in pochi mesi ha saputo lasciare un segno profondo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

LUTTO CITTADINO A MILETO NEL GIORNO DEI FUNERALI DEL BIMBO: LE PAROLE DEL SINDACO

«La prematura perdita di un nostro concittadino – ha dichiarato il primo cittadino di Mileto -, a soli 4 mesi, lascia amarezza e sconforto in tutti noi. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore della mamma e del papà, a cui tutta la Comunità di Mileto, per il mio tramite si stringe in segno di solidarietà. Il giorno del funerale proclamerò il lutto cittadino, per consentire a tutti di stare vicini a questa giovane famiglia, che dalla gioia del matrimonio e della nascita del primogenito, viene ripiombata in una situazione inimmaginabile e impensabile. Auguriamo ai genitori di trovare presto la forza di uscire da questo grave momento coltivando e ritrovando la speranza».

La cittadinanza di Mileto, insieme a quella di Paravati e all’intera provincia vibonese, continuerà a stringersi attorno alla famiglia del piccolo, accompagnandola con la preghiera, il silenzio e la vicinanza discreta che solo la condivisione sincera del dolore può offrire.

In questo abbraccio corale, fatto di commozione e solidarietà, il piccolo angelo continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha amato e di quanti, anche solo per un istante, hanno incrociato la sua breve ma luminosa esistenza.