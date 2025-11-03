San Calogero, la comunità festeggia i 105 anni di nonna Cecilia Massara

2 minuti per la lettura

Conosciuta da tutti come “la nonnina di San Calogero”, nonna Cecilia ha tagliato l’incredibile traguardo dei 105 anni. “Mi guardo dal mangiare”

SAN CALOGERO – Una vita lunga più di un secolo, attraversata con semplicità, fede e buonumore. Cecilia Massara, vedova Ranieli, conosciuta da tutti come “la nonnina di San Calogero”, ha tagliato l’incredibile traguardo dei 105 anni. Nata nel 1920, ha vissuto in prima persona guerre, cambiamenti sociali e trasformazioni profonde del mondo. Ha sempre mantenuto, però, intatti i valori della tradizione, della famiglia e della fede. La comunità sancalogerese l’ha festeggiata con grande affetto, in una giornata all’insegna dell’emozione e della riconoscenza. Attorno a lei, figli, nipoti e pronipoti, che l’hanno colmata di attenzioni e di amore.

Nella sua casa nonna Cecilia ha accolto tutti con il suo sorriso sereno e la consueta lucidità. Il segreto di una vita lunga e in buona salute? La nonnina risponde con ironia e saggezza contadina: «Mi guardo dal mangiare». Una frase semplice, che racchiude un’intera filosofia di vita.

NONNA CECILIA A SAN CALOGERO SEGUE UN’ALIMENTAZIONE SOBRIA E GENUINA: SOLO CIBI SANI E DI STAGIONE

Cecilia, infatti, ha sempre avuto un’alimentazione sobria e genuina: niente eccessi, niente vino né sigarette, solo cibi sani e di stagione, legumi, verdure e l’immancabile pasta al pomodoro, “come si faceva una volta”. Il figlio Domenico ha rimarcatio come la madre sia sempre stata una donna di grande equilibrio e bontà. «Il suo segreto è la pace dell’animo – ha raccontato -. Non si è mai arrabbiata, non ha mai portato rancore, ha sempre vissuto con serenità e con grande fiducia in Dio».

Profondamente cattolica, nonna Cecilia ha fondato la sua esistenza sulla preghiera e sulla dedizione agli altri. È sempre stata presente nella vita parrocchiale e ha trasmesso ai suoi figli e nipoti i valori della solidarietà, della fede e del rispetto. La sua longevità non passa inosservata: con i suoi 105 anni, Cecilia Massara è la donna più anziana di San Calogero, e potrebbe rientrare anche tra le più longeve della provincia di Vibo Valentia.

Il suo compleanno è stato celebrato in un clima di festa e riconoscenza, con i parenti che hanno voluto ringraziarla per l’esempio di vita che continua a dare: una vita semplice, fatta di sacrifici, amore e speranza. E mentre le candeline si spegnevano tra gli applausi e gli auguri di tutta la famiglia, nonna Cecilia ha rivolto a tutti un messaggio di semplicità e saggezza: «Bisogna vivere con il cuore in pace e ringraziare ogni giorno per ciò che si ha». Un insegnamento prezioso, quello della nonnina di San Calogero, che con la sua serenità e la sua fede continua a rappresentare una memoria viva della comunità e un punto di riferimento per le nuove generazioni.