Rombiolo, si finge finanziere e raggira due anziani

1 minuto per la lettura

Truffa a Rombiolo, si presenta come finanziere e raggira una coppia di anziani. Sottratta una consistente domma in denaro e dell’oro

ROMBIOLO – Si è presentato come un finanziere in servizio a Rosarno, con tanto di tono autorevole e modi convincenti, riuscendo a ingannare due anziani coniugi di 80 anni. Una truffa ben architettata quella messa a segno nella tranquilla frazione di Orsigliadi, dove il falso agente è riuscito a farsi consegnare una consistente somma di denaro e alcuni monili d’oro, prima di dileguarsi in pochi minuti.

TRUFFA E RAGGIRA DUE ANZIANI

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha bussato alla porta dell’abitazione sostenendo di dover riscuotere il pagamento di una multa per una presunta infrazione commessa da uno dei familiari con il proprio mezzo. Con tono minaccioso avrebbe fatto intendere che, senza un pagamento immediato, si sarebbe potuti incorrere persino in un arresto. Spaventati e convinti di trovarsi davanti a un vero appartenente alle forze dell’ordine, gli anziani – alla presenza anche delle figlie – hanno consegnato al truffatore il denaro contante che avevano in casa e alcuni oggetti preziosi .

SCONCERTO E RABBIA A ROMBIOLO

Dopo aver arraffato quanto possibile, il finto finanziere è scappato, facendo perdere le proprie tracce. Solo in un secondo momento i familiari si sono resi conto di essere stati raggirati e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Rombiolo, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini per risalire all’autore del raggiro. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona e non escludono che lo stesso individuo possa aver colpito anche in altri comuni del Vibonese. L’episodio ha destato sconcerto e rabbia nella comunità: le vittime, conosciute e stimate da tutti, sono cadute in una trappola costruita sulla buona fede e sulla fiducia nelle istituzioni.