Gli studenti del Liceo Scientifico di Tropea lasciati al freddo: scatta la protesta

Il liceo scientifico di Tropea1 minuto per la lettura
Protesta al Liceo Scientifico di Tropea, gli studenti hanno deciso di indire una giornata di sciopero per chiedere la soluzione del problema
TROPEA – Sono gli studenti del Liceo Scientifico Fratelli Vianeo dell’Istituto superiore tropeano, diretto da Nicolantonio Cutuli, che denunciano lo stato di disagio che stanno vivendo, ormai da diversi giorni, a causa del non funzionamento dell’impianto di riscaldamento.
«A partire da mercoledì, giorno di rientro dopo le vacanze natalizi – loro affermano – il nostro indirizzo è privo di un adeguato sistema di riscaldamento. Nonostante le basse temperature invernali, l’impianto non risulta funzionante, rendendo difficoltoso e spesso insostenibile lo svolgimento delle normali attività didattiche». Nel contempo sottolineano che «il dirigente scolastico ha più volte sollecitato l’intervento dei tecnici della Provincia competente, dimostrando attenzione e disponibilità verso il problema. Tuttavia, ad oggi, nonostante i tentativi e le segnalazioni effettuate, la situazione non ha ancora trovato una soluzione concreta».
LA PROTESTA DEGLI STUDENTI: “STUDIARE IN QUESTE CONDIZIONI E’ DIVENTATO IMPOSSIBILE”
Con le temperature che in questo inizio d’anno si sono abbassate di molto, è evidente che «studiare in aule fredde compromette non solo il benessere fisico degli studenti, ma anche il diritto a un’istruzione svolta in condizioni dignitose e sicure. Per questo motivo, pur apprezzando l’impegno del nostro dirigente, ci troviamo costretti a manifestare il nostro disagio».
E quindi, poiché il problema sta perdurando, gli studenti hanno deciso di indire per la giornata di domani, 13 gennaio 2026, «uno sciopero, come forma di protesta pacifica e di richiesta di un intervento tempestivo e risolutivo». Si spera che l’Ente Provincia si attivi al più presto prendendo in considerazione le giuste richieste degli studenti.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA