Gli studenti del Liceo Scientifico di Tropea lasciati al freddo: scatta la protesta

Protesta al Liceo Scientifico di Tropea, gli studenti hanno deciso di indire una giornata di sciopero per chiedere la soluzione del problema

TROPEA – Sono gli studenti del Liceo Scientifico Fratelli Vianeo dell’Istituto superiore tropeano, diretto da Nicolantonio Cutuli, che denunciano lo stato di disagio che stanno vivendo, ormai da diversi giorni, a causa del non funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

«A partire da mercoledì, giorno di rientro dopo le vacanze natalizi – loro affermano – il nostro indirizzo è privo di un adeguato sistema di riscaldamento. Nonostante le basse temperature invernali, l’impianto non risulta funzionante, rendendo difficoltoso e spesso insostenibile lo svolgimento delle normali attività didattiche». Nel contempo sottolineano che «il dirigente scolastico ha più volte sollecitato l’intervento dei tecnici della Provincia competente, dimostrando attenzione e disponibilità verso il problema. Tuttavia, ad oggi, nonostante i tentativi e le segnalazioni effettuate, la situazione non ha ancora trovato una soluzione concreta».

LA PROTESTA DEGLI STUDENTI: “STUDIARE IN QUESTE CONDIZIONI E’ DIVENTATO IMPOSSIBILE”

Con le temperature che in questo inizio d’anno si sono abbassate di molto, è evidente che «studiare in aule fredde compromette non solo il benessere fisico degli studenti, ma anche il diritto a un’istruzione svolta in condizioni dignitose e sicure. Per questo motivo, pur apprezzando l’impegno del nostro dirigente, ci troviamo costretti a manifestare il nostro disagio».

E quindi, poiché il problema sta perdurando, gli studenti hanno deciso di indire per la giornata di domani, 13 gennaio 2026, «uno sciopero, come forma di protesta pacifica e di richiesta di un intervento tempestivo e risolutivo». Si spera che l’Ente Provincia si attivi al più presto prendendo in considerazione le giuste richieste degli studenti.