Incendio in una abitazione a Vibo Valentia, salvate due persone

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Salvate dai vigili del fuoco due persone, tra cui una con disabilità, rimaste nella abitazione di Vibo Valentia in cui si è sviluppato un incendio

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Vibo Valentia, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in via Ruggero il Normanno. Le fiamme hanno interessato parte del piano terra della casa, in particolare la cucina e il soggiorno, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio e soccorrere le persone presenti all’interno.

Al momento dello scoppio dell’incendio nell’abitazione si trovavano due persone, tra cui una con disabilità. Entrambe, tratte in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con diversi mezzi. I soccorritori sono riusciti a far uscire gli occupanti dell’immobile e a metterli in sicurezza prima che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente. Le due persone sono state assistite sul posto, mentre non si registrano, secondo le prime informazioni, conseguenze gravi per la loro salute.

L’ALLARME E LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO E SALVATAGGIO

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando dal piano terra dell’abitazione si è sviluppato il rogo che in breve tempo ha coinvolto alcuni ambienti della casa. Le fiamme si sono concentrate soprattutto tra cucina e soggiorno, generando una densa colonna di fumo che ha reso necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, lavorando per circoscrivere il rogo ed evitare che potesse estendersi ad altri locali dell’abitazione o agli edifici vicini. L’intervento ha consentito di contenere i danni e di riportare la situazione sotto controllo nel giro di poco tempo.

Dopo aver domato le fiamme, le squadre dei vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni di bonifica dell’area interessata dall’incendio. I soccorritori sono infatti impegnati nella rimozione del materiale bruciato e nello spegnimento degli ultimi focolai, attività necessarie per scongiurare eventuali riprese del fuoco.

Resta ancora da chiarire l’origine dell’incendio. Le cause che hanno provocato il rogo sono infatti in fase di accertamento e saranno oggetto delle verifiche tecniche da parte dei vigili del fuoco, che nelle prossime ore cercheranno di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.