A Rombiolo al via la diciottesima edizione del motoraduno

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Il rombo dei motori del motoraduno torna a essere la colonna sonora di Rombiolo. L’evento organizzato dal moto club “Amici in Moto – Città di Rombiolo”.

ROMBIOLO – Il rombo dei motori torna a essere la colonna sonora del paese sito alle falde dell’altopiano del Poro. Sabato 4 e domenica 5 nuovamente di scena il 18° Motoraduno. Un appuntamento ormai imprescindibile per gli appassionati delle due ruote, che quest’anno vanta il prestigioso riconoscimento di “8ª Tappa del T.T.R. Mototurismo Fmi”.

L’evento, organizzato dal moto club “Amici in Moto – Città di Rombiolo”, non è solo una parata di motociclette, ma un vero e proprio “viaggio oltre lo sguardo”. Lo slogan di questa edizione – “Un viaggio tra i segreti celati del nostro territorio, dove ogni pietra ha una storia da svelare” – riassume perfettamente l’intento degli organizzatori: unire la passione per la guida alla scoperta delle perle paesaggistiche e culturali della Calabria.

La manifestazione gode, inoltre, del patrocinio del Comune di Rombiolo. Il programma si sviluppa su due giornate intense, pensate per coniugare turismo, spettacolo e aggregazione.

IL PROGRAMMA DEL MOTO RADUNO DI ROMBIOLO: APPARTENENZA, SPETTACCOLI E GASTRONOMIA

Sabato 4 luglio si parte nel pomeriggio con l’accoglienza dei partecipanti e le iscrizioni, seguite da momenti di intrattenimento e spettacolo. In serata spazio al motogiro turistico con aperitivo, alle esibizioni di motocross freestyle e ai concerti live, che accompagneranno il pubblico fino a tarda notte tra DJ set e musica dal vivo.

Domenica 5 luglio la manifestazione riprende al mattino con nuove attività e motogiri turistici, tra cui una tappa in uno dei luoghi simbolo del territorio.

Previsti anche pranzo sociale, premiazioni e momenti celebrativi, fino al gran finale con ulteriori esibizioni di freestyle, happy hour musicale e concerto conclusivo.

Accanto all’aspetto ludico e turistico, gli organizzatori ribadiscono anche l’attenzione alla sicurezza stradale con la campagna “Vai sulla buona strada – Usa la testa, metti il casco”, ricordando l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada per tutti i partecipanti.

Un evento che si conferma non solo appuntamento per appassionati, ma anche occasione di promozione territoriale e culturale per l’intero comprensorio del Poro.

