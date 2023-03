Detenzione e spaccio di stupefacenti, arrestato un uomo a Briatico

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, a Briatico, hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si tratta di un individuo fino a quel momento sconosciuto rispetto al traffico di droga e che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 300 grammi di marijuana divisa in dose e qualche dose di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.