Soriano, auto senza assicurazione: multa dei carabinieri alla polizia locale e sequestro del mezzo

1 minuto per la lettura

Curioso episodio, quello avvenuto a Soriano Calabro, dove i carabinieri hanno elevato una multa alla Polizia municipale dopo che uno dei suoi mezzi era sprovvisto di copertura assicurativa, in quanto scaduta a maggio scorso. Sequestrato il mezzo in questione

VIBO VALENTIA – Episodio curioso, quello verificatosi martedì mattina, 3 dicembre 2024, al Comune di Soriano quando i carabinieri del Nucleo radiomobile, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, si sono presentati presso il palazzo municipale per notificare una contravvenzione ed eseguire un sequestro amministrativo. Destinatario della multa proprio il corpo di polizia locale con una motivazione che ha dell’assurdo: una delle auto in dotazione era scoperta di assicurazione, scaduta a maggio scorso. Come conseguenza una sanzione che varia dagli 866 ai 3.464 euro.

La scena, oltremodo insolita, non è passata inosservata e qualcuno tra i cittadini si è anche chiesto come sia possibile che una simile dimenticanza si sia verificata. Evidenziando come in caso di incidente a rimetterci di tasca propria sarebbe stato proprio l’ente locale, quindi eventuali possibili danni a cose o persone sarebbero stati risarciti con fondi pubblici ossia con i soldi dei cittadini. Fortunatamente in questi mesi in cui l’auto ha circolato senza avere la copertura assicurativa nulla si è verificato.

Nessuno, tra la Commissione straordinaria che ha gestito il Comune di Soriano dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, e la nuova amministrazione municipale insediatasi appena a giugno scorso, si è accorto della circostanza ed è toccato adesso ai carabinieri rilevarla con tanto di multa notificata alla Polizia locale. Inoltre, nel caso di specie alla sanzione pecuniaria segue anche il sequestro del mezzo incriminato che si trova adesso custodito presso il parcheggio del palazzo municipale in attesa dell’avvio delle pratiche per il ripristino della copertura assicurativa da parte dell’esecutivo guidato dal sindaco Antonino De Nardo.