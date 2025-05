Pizzo, incendiate le auto di un'infermiera e un operaio

1 minuto per la lettura

A Pizzo, sono due le auto incendiate durante la notte. Indagini in corso per accertare la natura delle fiamme che hanno avvolto i veicoli di un’infermiera e un operaio del posto.

PIZZO CALABRO (VIBO VALENTIA) – I carabinieri di Pizzo Calabro hanno avviato un’indagine per fare piena luce sull’incendio che ha distrutto due autovetture che nella notte tra venerdì 30 maggio e sabato 31 maggio2025. Si tratta di un’Audi Q2 e una Peugeot 2008. Le due auto, risultanti essere di proprietà di un’infermiera e di un operaio del luogo, erano parcheggiate quando sono state avvolte dalle fiamme. L’incendio ha causato ingenti danni, la cui quantificazione è ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per domare le fiamme. Sono giunti sul posto anche i carabinieri dell’Arma della Stazione di Pizzo hanno effettuato i rilievi di rito. Nell’ambito delle prime fasi investigative, sono stati sentiti i proprietari delle autovetture e altre persone che si trovavano nelle vicinanze al momento dell’accaduto. Al momento, per le due auto incendiate a Pizzo non è stata esclusa alcuna ipotesi sulla causa dell’incendio, con le indagini che proseguono per determinare se si sia trattato di un rogo di natura accidentale o dolosa.