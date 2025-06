Vibo, grave intimidazione all'assessore comunale Marco Talarico

2 minuti per la lettura

Grave intimidazione all’assessore del Comune di Vibo, Marco Talarico: ignoti hanno dato fuoco a 3 ettari di terreno della tenuta di famiglia, sita nel comune di Vazzano. Sull’episodio indagano i carabinieri

VIBO VALENTIA – Grave intimidazione alla famiglia dell’assessore comunale Marco Talarico, avvocato del Foro di Vibo Valentia. È infatti di origine dolosa l’incendio appiccato ieri sera nel fondo agricolo di proprietà del padre del titolare della delega al Personale e Contenzioso di palazzo Luigi Razza, sito lungo la Strada provinciale 65 nel territorio comunale di Vazzano. Ad andare in fumo all’incirca 3 ettari soprattutto di fieno. E sulla natura dolosa non ci sarebbero dubbi in quanto sono stati diversi i focolai presenti nell’area.

A far scattare l’allarme sarebbe stato lo stesso assessore, a sua volta avvisato del rogo da qualche conoscente, con una telefonata ai carabinieri e ai vigili del fuoco, con questi ultimi che hanno impiegato alcune ore per estinguere le fiamme. I danni in sono corso di quantificazione ma secondo una prima stima si aggirerebbero sui 10mila euro e il danno è anche doppio perché proprio stamattina era in programma la raccolta del fieno. Ma non è tanto l’aspetto economico quanto il gesto inquietante.

Una parte dei focolai

Resta da capire il movente del grave gesto, se è diretto contro il padre di Talarico oppure, come sembrerebbe, contro il professionista vibonese e in questo caso comprendere se abbia a che vedere con la sua attività professionale o politica. E poi la domanda da porsi è in quanti sapevano che quel terreno, così lontano da Vibo, città di residenza dell’avvocato, fosse di proprietà della sua famiglia. Domanda alla quale i carabinieri si sono già attivati per trovare risposte.