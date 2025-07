Paura a Vibo, fuga di gas nel centro storico: 21 famiglie evacuate

2 minuti per la lettura

Paura a Vibo per la rottura accidentale di una condotta con conseguente fuga di gas durante lavori tra Sant’Antonio e Largo Romei, nel centro storico che ha determinato l’evacuazione di 21 famiglie ospitate in un hotel. Il sindaco Romeo emette ordinanza urgente

VIBO VALENTIA – Momenti di grande paura si sono vissuti oggi, verso le ore 12, nel centro storico di Vibo Valentia, dove una fuga di gas ha costretto all’evacuazione di 21 famiglie. L’allarme, scattato in modo tempestivo, ha mobilitato in pochi minuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale, il personale della società del gas Italgas, tecnici specializzati, operai comunali e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’intera area.

A provocare la perdita accidentale una ditta impegnata in lavori stradali tra la zona Sant’Antonio e Largo Giovan Battista Romei, danneggiando una condotta sotterranea di media pressione. Per precauzione, è scattata l’evacuazione immediata di numerosi nuclei familiari residenti tra via Francesco Cordopatri e via Capialbi, con interdizione totale dell’area.

L’ORDINANZA DEL SINDACO DI VIBO: EVACUATE 21 FAMIGLIE

Il sindaco Enzo Romeo, informato dell’emergenza, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente, disponendo l’evacuazione temporanea dei residenti nelle aree interessate; il divieto di accesso e transito a persone non autorizzate; la messa in sicurezza dell’area da parte dei tecnici Italgas; il monitoraggio continuo da parte dei Vigili del Fuoco fino al ripristino della sicurezza; l’accoglienza temporanea delle famiglie evacuate presso l’Hotel Vecchia Vibo, sito in via G. Murat Scrimbia, con il supporto delle associazioni di volontariato.

L’ordinanza ha effetto immediato e resterà valida fino a nuova disposizione. Gli uffici comunali e la Polizia Municipale sono incaricati di garantirne l’attuazione.

LAVORI IN CORSO, CONDOTTA DA RIPARARE

I vigili del fuoco sono riusciti a individuare rapidamente il punto della perdita, ma le opere di riparazione, a cura dei tecnici Italgas, sono tuttora in corso. La condotta dovrebbe essere ripristinata nelle prossime ore, ma per motivi di sicurezza le famiglie resteranno fuori casa almeno per la notte.

MOMENTI DI PAURA PER LA FUGA DI GAS A VIBO MA INTERVENTO TEMPESTIVO

Fondamentale si è rivelata la prontezza di intervento delle squadre di soccorso e il coordinamento tra le varie componenti istituzionali. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, ma l’episodio ha generato forte preoccupazione tra i residenti, che si sono visti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni con grande rapidità. L’auspicio, ora, è che il guasto venga riparato nel più breve tempo possibile, ripristinando la normalità in uno dei quartieri più antichi e popolosi della città. Le autorità comunali garantiscono aggiornamenti costanti e mantengono alta l’attenzione sull’evolversi della situazione.