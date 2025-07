2 minuti per la lettura

Il cuoco vibonese Francesco Gaudioso è morto in seguito ad un incidente stradale, investito in bici a 100 metri da casa. Era originario di Zungri e lavorava da anni a Jesolo, in Veneto

ZUNGRI (VV) – Era originario di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, Francesco Gaudioso, detto Franco, il ciclista 53enne travolto e ucciso lunedì sera, 7 luglio, poco dopo le 22, mentre rientrava a casa in bicicletta lungo via Colombo, la strada provinciale 46 che collega Jesolo a Cortellazzo. La sua vita si è spezzata a soli 100 metri dalla sua abitazione, quando è stato investito da una Volkswagen T-Roc guidata da un giovane del posto.

L’impatto è stato violentissimo: Gaudioso è stato sbalzato nel Canale Cavetta, che costeggia la carreggiata, e i soccorritori del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale, che ha eseguito i rilievi fino a tarda notte per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare, in particolare, la velocità del veicolo coinvolto, che si è fermato subito dopo l’impatto.

LAVORATORE INSTANCABILE E PADRE DI FAMIGLIA

Franco Gaudioso era un volto noto a Jesolo. Lavorava come cuoco da anni in città, e negli ultimi tempi prestava servizio presso l’Hotel Germania di via Olanda. La bicicletta era il suo mezzo di trasporto quotidiano: lunedì sera la stava utilizzando come sempre per tornare a casa, in una laterale proprio di via Colombo, dove viveva con la moglie Sonia e i due figli ventenni.

La notizia della sua tragica scomparsa ha scosso profondamente l’intera comunità jesolana. «Un uomo semplice, lavoratore e sempre sorridente», lo descrivono amici e colleghi. Toccanti le parole del sindaco Christofer De Zotti, che ha espresso la sua «vicinanza alla famiglia e partecipazione al dolore estremo». Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal Corpo di Polizia locale, dove da poco era entrato a far parte uno dei figli di Francesco, aggiungendo ulteriore commozione a una tragedia che lascia il segno.

LE INDAGINI SULL’INCIDENTE IN CUI È MORTO IL CUOCO VIBONESE

Resta ora da chiarire la dinamica dell’incidente: l’auto, una T-Roc, avrebbe colpito il ciclista lungo il margine della carreggiata. I rilievi della Polizia locale, ancora in corso, dovranno stabilire se vi siano responsabilità o condotte imprudenti alla base dell’investimento.

Intanto, Jesolo si stringe nel dolore intorno alla famiglia Gaudioso. E da Zungri, piccolo comune del Vibonese da cui Francesco era originario, in tanti si uniscono al cordoglio, ricordando un concittadino che aveva portato la laboriosità e la discrezione della sua terra nel cuore della sua nuova vita.

IL CORDOGLIO DEI CONCITTADINI DI ZUNGRI

“Queste notizie non vorremmo mai sentirle. Profondo dolore per la perdita di Franco Gaudioso. Preghiamo per lui, per i suoi cari, perché la Vergine Maria, che veneriamo sotto il titolo di Madonna della Neve, possa accoglierlo sotto il suo manto, asciugare le sue lacrime e condurlo nel Sacratissimo Cuore del suo figlio Gesù”, il commento della pagina FB del Santuario Diocesano “Sancta Maria ad Nives” di Zungri.