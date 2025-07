Uomo scomparso nel Vibonese: avviate le ricerche

1 minuto per la lettura

Un uomo di 35 anni, Enrico Corigliano, è scomparso nella giornata di ieri; risiede a San Costantino Calabro, nel Vibonese. La Prefettura attiva il Piano Provinciale Persone Scomparse e i familiari lanciano un appello sui social

SAN COSTANTINO CALABRO – Ore di apprensione nel piccolo centro del Vibonese: un uomo di 35 anni risulta infatti scomparso da almeno 24 ore e la Prefettura di Vibo Valentia ha attivato ufficialmente il Piano Provinciale di ricerca, a seguito di una comunicazione pervenuta il 15 luglio dalla Stazione dei Carabinieri.

La segnalazione riguarda la scomparsa di Enrico Corigliano, 35 anni, residente a San Costantino Calabro, di cui non si hanno più notizie da alcuni giorni. Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Ford Ranger di colore grigio scuro senza lasciare indizi sulle sue intenzioni o sulla direzione presa. Familiari e amici, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno sporto denuncia presso le autorità competenti, facendo scattare immediatamente le procedure previste per casi del genere.

Il Piano Provinciale, coordinato dalla Prefettura in sinergia con le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato locali, prevede la pianificazione di battute sul territorio, l’impiego di unità cinofile e l’analisi di eventuali filmati di videosorveglianza pubblici e privati. La Prefettura invita chiunque avesse informazioni utili a contattare tempestivamente i Carabinieri o le autorità locali.

Anche i familiari del 35enne hanno lanciato un appello sui social accompagnato dalla foto del congiunto: “Enrico è scomparso ieri mattina dalle 10. Se qualcuno ha visto qualcosa chiamateci subito a questo numero: 324.0568660”.