Incidente nel Vibonese, auto si ribalta: ferita una donna

Una 57enne ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Sul posto sanitari del 118 ed elisoccorso

MONTEROSSO (VIBO VALENTIA)– Un incidente stradale ha coinvolto una donna di 57 anni. L’automobile da lei condotta si è ribaltata lungo una curva, presumibilmente a causa di una distrazione.

Sul luogo dell’incidente intervenuti tempestivamente i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. La donna, pur non essendo in pericolo di vita, ha riportato una profonda ferita che ha richiesto l’allertamento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.