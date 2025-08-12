Tragedia in Lombardia, morto in un incidente stradale il calabrese Francesco Colica

1 minuto per la lettura

Ennesima tragedia della strada in Lombardia, il calabrese Francesco Colica, 63enne originario di Vibo Valentia, è morto in un incidente stradale

VIBO VALENTIA — Francesco Colica, 63 anni, originario di Vibo Valentia, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto alle porte di Milano. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 lungo la Strada Statale 33 del Sempione, all’incrocio con la provinciale per Lainate, nel comune di Rho.

Colica, che abitava a Casorezzo a ovest di Milano, viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un’automobile. L’impatto è stato violentissimo: lo scooter è finito contro un palo dell’illuminazione e l’uomo ha riportato ferite gravissime.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso conducente dell’auto, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto ambulanze e automediche. Colica è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rho, dove però è morto poco dopo il ricovero. Il conducente dell’automobile è rimasto ferito ed è stato trasferito nello stesso ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. I militari hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Ancora una volta, le strade italiane si tingono di sangue. Una vita spezzata troppo presto, una famiglia distrutta dal dolore. Le indagini per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto dell’incidente avvenuto in Lombardia in cui è morto Colica.