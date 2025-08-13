Tragedia in spiaggia a Pizzo, morto un uomo

1 minuto per la lettura

Tragedia a Pizzo in spiaggia dove un uomo è morto a seguito di un malore improvviso che lo avrebbe colto mentre si trovava in acqua

VIBO VALENTIA – La tranquilla cornice estiva delle spiagge vibonesi è scossa da un grave episodio. A Pizzo, un turista di 66 anni originario di Francavilla Angitola ma residente a Milano, venuto nel suo paese natio per un periodo di vacanza, ha perso la vita colto da un improvviso malore mentre era in acqua. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe inalato acqua a seguito del malore, provocando soffocamento. Alcuni bagnanti, resisi conto della situazione, hanno subito dato l’allarme.

Sul posto erano presenti tre infermieri e un medico del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo con un massaggio cardiaco protratto per oltre mezz’ora. Sono intervenuti anche la Guardia costiera e i carabinieri di Pizzo. L’identificazione non è stata immediata: la vittima era sola e senza documenti, con sé aveva solo un telo mare, qualche moneta, il cellulare e il biglietto del pullman con cui era arrivato in spiaggia la mattina.

Grazie alle ultime chiamate sul telefono, i militari sono riusciti a rintracciare i familiari e informarli della tragedia. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Vibo Valentia.

Sorte migliore ha avuto, nel pomeriggio, intorno alle 18.30, a Vibo Marina, una donna, invece, che ha avvertito un malore mentre si trovava in mare ma fortunatamente, due infermieri fuori servizio, presenti in spiaggia, sono intervenuti immediatamente, riuscendo a prestarle i primi soccorsi e salvarla