Rissa a Tropea: ferito un giovane e collaboratore del locale morto d’infarto

Un ferito per una rissa tra giovani a Tropea, morto d’infarto un collaboratore del locale nei pressi del quale è scoppiata la rissa, i carabinieri avviano le indagini

TROPEA – Una serata di divertimento sul lungomare di Tropea è degenerata in violenza, con una maxi rissa tra gruppi di giovani che ha seminato il panico tra residenti e turisti. Il bilancio è drammatico: un ragazzo è ricoverato in gravi condizioni e un uomo, estraneo agli scontri, è morto per un malore.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe iniziata all’interno di un locale molto frequentato per poi estendersi all’esterno, sul lungomare di Tropea. Testimoni parlano di una colluttazione violenta, con calci e pugni scagliati senza risparmiare nessuno.

Il giovane ferito, accerchiato e picchiato con violenza, è stato trasferito d’urgenza a Catania, dopo le prime cure a Tropea. La vittima del malore, probabilmente un infarto, un collaboratore del locale (Domenico La Caria) completamente estraneo alla rissa, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili dei disordini. Disordini sfociati nella rissa a Tropea a margine della quale è morto anche un uomo comunque totalmente estraneo ai fatti di violenza. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.