Vibo, bambino di 3 anni schiacciato da una trave al parco giochi: è grave

A Vibo Valentia, un bambino di tre anni è gravemente ferito dopo esser rimasto schiacciato da una trave caduta in un’area del parco giochi. Si indaga sulle responsabilità.

Vibo Valentia – Un pomeriggio di svago si è trasformato in dramma ieri, 5 settembre 2025, quando un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito all’interno dell’area giochi del parco urbano di Vibo Valentia. Il piccolo, in compagnia dei familiari per visitare la zona recentemente rinnovata, si è appoggiato a una trave che, cedendo improvvisamente, lo ha schiacciato tra torace e addome.

L’impatto gli ha provocato gravi lesioni interne. Immediato l’intervento dei presenti e dei sanitari del 118. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vibo Valentia. Qui i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico per fermare un’emorragia interna causata dalla lesione del fegato. I medici non escludono la necessità di una seconda operazione nelle prossime ore. Attualmente si trova ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.

Dopo l’incidente, l’area interessata è stata immediatamente posta sotto sequestro insieme alla struttura crollata. Verranno eseguite verifiche tecniche per accertare le condizioni dell’installazione e delle altre presenti nella zona. Secondo quanto riportato dai cartelli informativi, si tratta di attrezzature progettate per un percorso a ostacoli destinato a persone di età superiore ai 18 anni.

Le indicazioni, inoltre, specificano la necessità di un'adeguata preparazione fisica e della supervisione di istruttori qualificati. Se da un lato c'è il cartello ad avvisare, dall'altro sarebbe opportuno delimitare la zona e installare più cartelli informativi.

DOPO CHE BAMBINO RIMASTO SCHIACCIATO DA UNA TRAVE NEL PARCO GIOCHI DI VIBO, LA SICUREZZA È SOTTO ACCUSA

la Procura, nel disporre il sequestro dell’area, ha aperto un fascicolo contro ignoti e dovrà verificare se la ditta che ha installato quei giochi lo ha fatto o meno correttamente attenendosi alle norme di sicurezza.

Il grave episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle aree pubbliche, in particolare quelle destinate al tempo libero e al gioco. Saranno ora le indagini a stabilire eventuali responsabilità sulla corretta installazione visto che il peso di un bambino di soli tre anni non avrebbe potuto smuovere la trave e spezzare la vite che manteneva ferma la trave.