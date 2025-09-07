Incidente a Paravati, bambina di 3 anni travolta da un’auto

2 minuti per la lettura

Attimi di paura a Paravati, principale frazione di Mileto, quando nella serata di sabato un’auto ha travolto una bambina di 3 anni ricoverata d’urgenza al Pugliese Ciaccio di Catanzaro

MILETO – Una tranquilla serata di fine estate si è trasformata in un incubo a Mileto, e più precisamente nella frazione di Paravati, dove sabato sera una bambina di appena tre anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale. L’episodio si è verificato intorno alle ore 21:00, lungo via Comparni, proprio di fronte a un noto negozio di tabacchi, gettando nel panico residenti e passanti. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in auto insieme alla madre. Dopo aver accostato nei pressi dell’esercizio commerciale, la bambina si sarebbe avviata per attraversare la carreggiata, ma in quello stesso istante, sopraggiungeva un’autovettura che, nonostante il tentativo di frenata, non è riuscita a evitare l’impatto. La bambina è stata così travolta e scaraventata a terra, dando inizio a momenti concitati.

A seguito delle prime cure sul luogo dell’incidente, la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Da lì i medici hanno disposto il trasferimento immediato al reparto di Chirurgia pediatrica del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove si trova attualmente ricoverata in osservazione. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, la prima Tac alla testa è risultata negativa; i sanitari avrebbero tuttavia riscontrato un ematoma a livello polmonare, ma le condizioni della piccola non appaiono gravi. Una notizia che infonde cauto sollievo dopo la paura iniziale.

Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri della Stazione di Mileto, impegnati a chiarire la dinamica esatta dell’incidente e ad attribuire eventuali responsabilità. Intanto l’episodio ha profondamente scosso l’intera comunità di Mileto e di Paravati. In tanti, appresa la notizia, hanno manifestato vicinanza e solidarietà alla famiglia, rimanendo in ansia per l’evoluzione della situazione. La bambina resta ricoverata a Catanzaro sotto osservazione, mentre proseguono gli accertamenti sull’incidente che ha scosso la comunità di Paravati e non solo.