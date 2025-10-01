Paravati, neonato morto per disidratazione, comunità sconvolta

2 minuti per la lettura

La morte del piccolo neonato Leonardo, di soli 4 mesi, avvenuta per disidratazione. Il bimbo di Paravati di Mileto è arrivato all’ospedale di Cosenza in condizioni disperate.

MILETO – Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Mileto e quella di Paravati. Il piccolo Leonardo, un neonato di appena quattro mesi, è venuto a mancare nella giornata di lunedì 29 settembre all’ospedale “Ss. Annunziata” di Cosenza.

NEONATO MORTO PER DISIDRATAZIONE



Una notizia straziante, che sconvolto familiari, amici e l’intera cittadinanza, ora raccolta in un silenzio irreale, carico di dolore e incredulità. Il vuoto lasciato da Leonardo è incolmabile, e il suo volto, la sua breve esistenza, sono già impressi nella memoria collettiva di due comunità, quella miletese e paravatese, profondamente provate.

Il piccolo era stato accompagnato dai genitori all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia dopo che, già da venerdì scorso, aveva iniziato a manifestare sintomi preoccupanti: febbre alta, vomito e dissenteria. Segni clinici che avevano subito destato l’attenzione dei genitori e che, col passare delle ore, si sono aggravati in modo repentino.

IL PICCOLO LEONARDO AVREBBE SUBITO TRE ARRESTI CARDIACI



Secondo quanto si apprende, il neonato avrebbe subito ben tre arresti cardiaci. I medici sono riusciti a rianimarlo e a stabilizzare temporaneamente le sue condizioni, ma vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento urgente presso l’ospedale “Annunziata” di Cosenza, dove è stato accolto nel reparto di terapia intensiva neonatale.

IL TRASFERIMENTO D’URGENZA ALL’ANNUNZIATA DI COSENZA



Il trasferimento è avvenuto tramite elisoccorso, proprio per garantire la massima rapidità d’intervento. Nonostante gli sforzi congiunti dei sanitari di entrambi gli ospedali e le cure intensive ricevute, il cuore del piccolo Leonardo ha cessato di battere poco dopo l’arrivo nel nosocomio cosentino.

IL DOLORE DELLA COMUNITÀ



Un dolore devastante per i genitori, per i familiari e per l’intera comunità paravatese, che in queste ore si è stretta con grande affetto attorno alla famiglia, cercando di offrire conforto in un momento tanto drammatico quanto inspiegabile. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore, da parte di cittadini comuni, amici e conoscenti della famiglia. A esprimere vicinanza è stata anche l’Amministrazione comunale di Mileto, che ha voluto manifestare ufficialmente la propria solidarietà ai genitori di Leonardo, stringendosi al loro dolore con parole di profonda commozione.

NEONATO MORTO, DISPOSTI ACCERTAMENTI



E intanto la Procura ordinaria di Vibo è interessata al caso e ha disposto l’esecuzione di una serie di accertamenti ma al momento non sarebbe ancora aperto un fascicolo d’indagine fin quando non si avrà un quadro più chiaro della triste vicenda.

Una vita spezzata troppo presto, una ferita che resterà aperta a lungo nel cuore di chi oggi piange un bambino che non ha avuto il tempo di crescere, ma che ha lasciato un segno indelebile nell’anima di tutti.