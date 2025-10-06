Giovane di 20 anni ferito a colpi di pistola a Filandari

1 minuto per la lettura

Indagini in corso per risalire all’autore della gambizzazione di un giovane di Filandari, ferito alla coscia da un colpo di pistola. Il 20enne è figlio di un assessore comunale del luogo

VIBO VALENTIA – E’ rientrato in pronto soccorso questa mattina, dopo essere tornato a casa nella giornata di ieri, il giovane di 20 anni di Filandari. F.P.P. ferito a colpi di pistola, davanti al portone di casa nella notte, tra sabato e domenica scorsi, a Pizzinni, frazione del comune Filandari, centro dell’entroterra vibonese.

Il proiettile ha raggiunto il giovane, figlio di un assessore comunale del luogo, alla coscia destra e ad esploderlo, da distanza ravvicinata, una persona sulla cui identità sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire il contesto nel quale è maturato l’episodio, del cui movente non si escludono i futili motivi.

Immediato il trasporto del 20enne, in piena notte, presso l’ospedale di Vibo dove i medici del pronto soccorso hanno provveduto a medicare la ferita. Non essendo il colpo ritenuto, non si è effettuato l’intervento chirurgico; come detto, il giovane aveva lasciato ieri il pronto soccorso per fare rientro nella propria abitazione, ma stamattina ha fatto rientro presso il presidio sanitario vibonese evidentemente per sottoporsi ad una ulteriore medicazione della ferita.