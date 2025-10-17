San Calogero, morto Pino Zinnà storico dirigente sportivo

2 minuti per la lettura

Morto Pino Znnà, storico dirigente e tifoso della Asd San Calogero-Calimera, lascia un vuoto profondo nella comunità sportiva

SAN CALOGERO – C’è una comunità sgomenta e incredula, quella di San Calogero, dove la notizia della morte di Giuseppe Zinnà, per tutti Pino, ha suscitato un’ondata di dolore e commozione. L’uomo, 62 anni, per anni dirigente e tifoso storico della squadra locale, ritrovato senza vita nel pomeriggio di ieri all’interno della sua proprietà.

Le circostanze del decesso non sono ancora del tutto chiare. Secondo una prima ricostruzione, Zinnà potrebbe essere stato colto da un malore, o essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro o di una caduta accidentale. A lanciare l’allarme sarebbero stati i familiari, preoccupati per il suo mancato rientro a casa. Raggiunta la tenuta, lo avrebbero ritrovato privo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare. La notizia si è rapidamente diffusa nel paese, lasciando attoniti amici, conoscenti e l’intera comunità sportiva.

Il messaggio di cordoglio dell’Asd San Calogero-Calimera

Sui social, la Asd San Calogero-Calimera ha voluto ricordarlo con un messaggio commosso: «Una di quelle notizie che non avremmo mai voluto sentire. Ci lascia una persona che ha rappresentato tanto per il San Calogero — per anni dirigente, ma soprattutto tifoso e punto di riferimento, sempre presente al fianco della squadra. Il suo attaccamento, la sua passione e il suo affetto resteranno per sempre parte della nostra storia. Un ultimo saluto, con tutto il cuore, a chi del San Calogero ha fatto una famiglia».

Tutti lo ricordano come un uomo buono, generoso e profondamente legato al suo paese e ai colori della squadra. Sempre presente sugli spalti, vicino ai ragazzi e ai dirigenti, Pino Zinnà era considerato un simbolo di entusiasmo e appartenenza. L’intera comunità di San Calogero si stringe ora attorno ai familiari, nel dolore per una perdita che lascia un vuoto profondo.