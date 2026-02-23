Parghelia, squarciate le gomme a consigliere di minoranza

1 minuto per la lettura

Grave intimidazione ai danni di Fabio Minieri, consigliere comunale di minoranza a Parghelia: squarciate le gomme dell’auto

PARGHELIA – Grave intimidazione ai danni del consigliere comunale di minoranza Fabo Minieri.

Ignoti hanno tagliato le gomme della sua Smart parcheggiata sotto casa, in Piazza Mercato, durante la notte tra sabato e domenica. L’esponente politico dell’opposizione si è accorto dell’accaduto ieri mattina, mentre si apprestava a salire sull’auto.

Ha subito presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Tropea, che hanno avviato le indagini sul gesto intimidatorio.

Gli investigatori, per prima cosa, hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona, ma non quelle comunali, che pare risultassero non funzionanti a causa di un guasto. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione per la sicurezza degli amministratori locali e per la tenuta del clima politico in paese.

Il fatto, inoltre, riporta l’attenzione sulla sicurezza di chi si impegna a favore della collettività, sempre più spesso bersaglio di intimidazioni.

PARGHELIA, GOMME SQUARCIATE: LA CONDANNA DEL CAPOGRUPPO DI MINORANZA VASINTON: «NON CI FERMERANNO»

Dura condanna è stata espressa dal capogruppo di “Guardare al Futuro”, Daniele Vasinton: «Questi vigliacchi non riusciranno a intimidirci. Continueremo a portare avanti la nostra azione alla crescita del territorio e all’affermazione della legalità. A Fabio la nostra solidarietà e la vicinanza delle persone oneste di questo paese». Un segnale preoccupante per il clima del paese, che richiama alla necessità di tutelare chi svolge un ruolo pubblico al servizio della collettività.