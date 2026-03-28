Sant’Onofrio, incidente in autostrada: diversi feriti e traffico in tilt

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Un impatto di grave entità si è verificato lungo l’autostrada A2, l’incidente è avvenuto nel segmento compreso tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Serre

Un impatto di grave entità si è verificato lungo l’autostrada A2, nel segmento compreso tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Serre. Quattro veicoli sono entrati in collisione dando origine a un disastroso tamponamento a catena. La dinamica del sinistro è apparsa subito estremamente seria, tanto da richiedere l’immediato intervento di una vasta macchina dei soccorsi.

SANT’ONOFRIO, INCIDENTE IN AUTOSTRADA

L’incidente ha causato un’istantaneo blocco del flusso veicolare, generando lunghe code e pesanti rallentamenti alla normale circolazione. Sul luogo dell’emergenza sono giunti prontamente i vigili del fuoco, la cui tempestività si è rivelata determinante: le squadre operative hanno infatti dovuto lavorare intensamente, avvalendosi di attrezzature specifiche, per riuscire a liberare le persone ferite rimaste incastrate all’interno degli abitacoli completamente accartocciati.

SUL POSTO DELL’INCIDENTE DIVERSE AMBULANZE, VIGILI DEL FUOCO E FORZE DELL’ORDINE

Il personale sanitario, accorso con diverse ambulanze, ha prestato le fondamentali cure sul posto per stabilizzare i feriti, prima di disporne l’immediato trasferimento verso le strutture ospedaliere per i necessari approfondimenti clinici. Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale hanno transennato l’area per effettuare i rilievi di rito, utili a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e ad attribuire le eventuali responsabilità. Le operazioni di sgombero dei mezzi incidentati e di ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata hanno impegnato le squadre per diverso tempo.