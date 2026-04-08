Tropea, agguato ad un giovane imprenditore ferito a colpi di pistola

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Sparatoria in pieno centro a Tropea, giovane imprenditore ferito a colpi di pistola: si indaga sull’accaduto, individuato il responsabile

TROPEA – Un giovane imprenditore del luogo, D.G., ferito oggi pomeriggio (8 aprile 2026) alle 17, a colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata da una persona, anche lei di giovane età, che si è affiancata alla vittima per poi aprire il fuoco.

L’agguato è avvenuto in pieno centro a Tropea in via Libertà al culmine, a quanto pare, di un acceso diverbio tra i due i cui motivi non sono ancora chiari. L’imprenditore risulta attinto agli arti inferiori del corpo da alcuni dei colpi esplosi, in totale quattro, e soccorso subito dopo che l’autore si è dileguato per le vie circostanti.

Trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Vibo, al momento non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri e la polizia che si sono messi sulle tracce del presunto responsabile. Un sospettato si è presentato, accompagnato dal proprio legale di fiducia, l’avvocato Michelangelo, Miceli, presso la caserma dei carabinieri. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.