Operazione Call me, arrestato a Vibo Luigi Federici, era ricercato da diverse settimane

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Dopo alcune settimane di latitanza la Guardia di Finanza ha individuato e arrestato a Vibo Luigi Federici, già condannato in via non definitiva e coinvolto nell’operazione Call Me

VIBO VALENTIA – Si è conclusa nel pomeriggio di oggi 10 aprile 2026 la latitanza di Luigi Federici, 28 anni, originario di Vibo Valentia, arrestato dalla Guardia di finanza nel centro cittadino. Il giovane era riuscito a sottrarsi alla notifica di una misura cautelare in carcere, facendo perdere le proprie tracce subito dopo essere tornato in libertà.

Federici è ritenuto dagli inquirenti un esponente di rilievo delle cosiddette “nuove leve” della ‘ndrangheta vibonese ed è coinvolto nell’operazione antimafia denominata “Call Me”, che nei mesi scorsi ha portato alla luce presunti intrecci criminali sul territorio. Per lui, nell’ambito della stessa inchiesta, l’accusa ha chiesto il rinvio a giudizio.

Il 28enne risulta inoltre già condannato in primo grado a 26 anni di reclusione nel processo “Rinascita Scott”, uno dei più rilevanti procedimenti contro la criminalità organizzata calabrese degli ultimi anni, poi ridotti a 18 anni e 6 mesi in Appello. Dopo alcune settimane di ricerche, i militari sono riusciti a localizzarlo proprio a Vibo Valentia, individuato e bloccato senza particolari criticità, ponendo fine alla sua fuga.

Nell’ambito delle indagini, inoltre arrestate altre due persone, un uomo e una donna, accusate di favoreggiamento per aver, secondo gli investigatori, aiutato il 28enne durante il periodo di latitanza. Federici sarà ora trasferito in carcere, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà comparire in stato di detenzione all’udienza preliminare già fissata per il prossimo 13 aprile davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale distrettuale di Catanzaro.