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Un paziente dell’ospedale di Vibo Valentia è morto dopo essersi lanciato da una finestra del reparto di medicina dove era ricoverato

VIBO VALENTIA – Tragedia all’ospedale di Vibo Valentia dove un paziente è morto lanciandosi dalla finestra del reparto di medicina dove si trovava ricoverato da un paio di giorni. Si tratta di R.F, 63 anni, originario di Francavilla Angitola. L’episodio è avvenuto ieri sera, venerdì 10 aprile 2026, intorno alle 23.

PAZIENTE SI LANCIA DA FINESTRA REPARTO E MUORE



L’uomo, era giunto in pronto soccorso, pare lamentando problemi respiratori. Dopo le visite era stato traferito presso il reparto per la somministrazione dei trattamenti specifici. Tutto sembrava far presagire al meglio ma all’improvviso la tragedia.

Immediata la tragica scoperta da parte del personale sanitario che ha tentato di rianimare il paziente purtroppo senza esito. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale della vigilanza privata per le indagini.

Restano ancora indefiniti i motivi del gesto.

AL VAGLIO INDAGINE AZIENDA SANITARIA

Anche l’Azienda sanitaria con il nuovo commissario Angelo Sestito potrebbe presto aprire una indagine interna per accertare i fatti.