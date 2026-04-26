Scontri sulle strade del Vibonese: tre incidenti, un morto, diversi feriti

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Tre incidenti stradali nel Vibonese: morto un ragazzo di 28 anni a Polia; a Vibo sono tre i feriti ora in ospedale; ferite lievi per i coinvolti del terzo scontro

VIBO VALENTIA – Tre incidenti stradali di cui uno, purtroppo, mortale, hanno caratterizzato il pomeriggio vibonese. Il più tragico, avvenuto intorno alle 17 nel territorio di Polia, ha visto morire un ragazzo di 28 anni, A.D., del luogo, in sella ad una moto. Il giovane si trovava a quanto pare insieme ad altri motociclisti in escursione nella zona dell’Angitolano. Ancora da chiarire la dinamica ma a quanto è stato possibile apprendere, la moto si è contrata con un trattore scaraventando la vittima per alcuni metri. Immediati i soccorsi ma purtroppo per il centauro, dipendente di una ditta, non c’è stato nulla da fare. Il sindaco Alessandro ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia.

Il secondo incidente si è verificato più o meno nello stesso orario del precedente, a Vibo Valentia, su via della Pace, anche in questo caso uno scontro tra un’auto che stava uscendo dalla strada che costeggia l’entrata dell’obitorio e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che è finito rovinosamente sull’asfalto, mentre l’altro veicolo è finito contro una vettura che sopraggiungeva nel frattempo. Il ragazzo – assieme ad altre due persone – è stato trasferito nel vicino ospedale con politraumi ma secondo le prime informazioni non sembra ci sia pericolo da prognosi riservata. Sul posto il personale del 118 e i Vigili del fuoco assieme alla Polizia locale e la Guardia di finanza.

L’ultimo incidente, questa volta meno grave, si è verificato lungo la Vibo-Valle Mesima nei pressi della rotonda a fianco alla ditta Vav vini. In questo caso tutti gli occupanti delle auto coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite lievi che hanno escluso un eventuale ricovero.