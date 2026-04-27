Cocaina nascosta nel profiterole: sorpresa “amara” durante un controllo, arrestato a Pizzo

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PIZZO – Un dolce all’apparenza innocuo, ma con una “sorpresa” tutt’altro che zuccherina. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un uomo nel territorio di Pizzo, sorpreso con oltre 200 grammi di cocaina nascosti proprio all’interno di un profiterole.

L’intervento, condotto congiuntamente dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e da quella di Catanzaro, si inserisce in una più ampia attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.

Il controllo è scattato nella giornata del 25 aprile, in località Angitola, lungo la Strada Statale 118, all’incrocio tra Pizzo e Lamezia Terme. Gli agenti hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di droga.

Fin dai primi momenti, il comportamento agitato del conducente ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione più approfondita. Sotto la tappezzeria del lato passeggero sono stati trovati sette involucri contenenti circa 12 grammi di cocaina, già pronti per lo spaccio.

Ma è stato un dettaglio a fare la differenza: una confezione di dolci presente nell’auto. Alla richiesta di chiarimenti, l’uomo non è stato in grado di spiegare né la provenienza né la destinazione del pacco. A quel punto gli agenti hanno deciso di aprirlo, facendo emergere una scoperta tanto insolita quanto significativa.

All’interno di un profiterole era stata abilmente occultata una confezione in cellophane, avvolta in carta stagnola, contenente ben 205 grammi di cocaina. Un metodo ingegnoso per nascondere la droga e tentare di eludere i controlli, sfruttando un oggetto comune e apparentemente insospettabile.

Al termine dell’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso la casa circondariale di Vibo Valentia, in attesa dell’udienza di convalida.