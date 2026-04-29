Aggressione alla stazione di Vibo Pizzo: dirigente comunale ferito alla testa

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Vittima di una violenta aggressione alla stazione Vibo Pizzo un dirigente comunale colpito ripetutamente alla testa con un bastone

Vibo Valentia – Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Vibo Pizzo, dove un dirigente del Comune di Vibo Valentia è stato vittima di una violenta aggressione.

Si tratta di Andrea Nocita, 37 anni, responsabile del settore urbanistica dell’ente comunale, che secondo quanto ricostruito si trovava in attesa del treno diretto a Reggio Calabria, sua città natale, quando è stato improvvisamente avvicinato e aggredito da una persona armata di bastone.

L’aggressore avrebbe colpito ripetutamente il dirigente alla testa e agli arti. Nicita avrebbe tentato di difendersi, ma avrebbe riportato diverse contusioni a seguito dell’attacco. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi di alcuni viaggiatori presenti sul posto, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al dirigente comunale, successivamente trasportato all’ospedale di Vibo Valentia. Le sue condizioni, pur non risultando al momento critiche, sono state definite serie a causa dei traumi riportati.

L’autore del gesto si è dato alla fuga subito dopo l’aggressione e risulta attualmente ricercato. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile.

Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, ma l’attenzione si concentra anche sull’attività professionale della vittima, che potrebbe essere collegata al movente dell’aggressione. Le verifiche sono in corso per chiarire eventuali minacce o episodi pregressi.