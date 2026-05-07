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Atto intimidatorio ad Arena: proiettili e benzina in un cantiere della Redel. Indagano i Carabinieri per identificare i responsabili dell’atto intimidatorio.

AREA (VIBO VALENTIA) – Un nuovo, ennesimo segnale inequivocabile di minaccia nel Vibonese. Ad Arena, paese dell’entroterra vibonese, un grave atto intimidatorio ha preso di mira una ditta esecutrice impegnata, la impresa Impresa “Cimino Francesco” con sede in provincia di Caranzato operante per conto della società Redel, in alcuni interventi strategici di rifacimento dei sottoservizi stradali.

La scoperta è avvenuta nelle prime ore della giornata di ieri nel cantiere di via Giudecca, quando le maestranze dell’azienda si sono presentate sul luogo dei lavori per riprendere le attività ordinarie. Ad attenderli, in bella mostra, un “kit” del terrore che lascia poco spazio all’immaginazione: una bottiglia contenente liquido infiammabile e, adagiati accanto, due proiettili.

LA MATRICE CRIMINALE E IL CONDIZIONAMENTO DEGLI APPALTI

La dinamica del gesto appare cristallina agli occhi degli inquirenti: una chiara matrice intimidatoria volta, presumibilmente, a condizionare l’attività dell’impresa o a lanciare un segnale di pressione tipico delle logiche criminali che troppo spesso asfissiano l’economia locale e il settore degli appalti. I responsabili dell’azienda non hanno esitato a reagire secondo i binari della legalità. Immediatamente dopo il ritrovamento, è stata presentata una formale denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri.

ATTO INTIMIDATORIO AD ARENA: INDAGINI IN CORSO E ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI DI VIDEOSORVEGLIANZA

I militari dell’Arma, che hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, hanno già effettuato i primi rilievi sul posto e sequestrato il materiale rinvenuto per sottoporlo ad accertamenti tecnici. Al momento, le indagini proseguono a tutto campo per identificare gli autori del gesto, mentre si scava nel contesto lavorativo della zona per capire se vi siano stati precedenti segnali di tensione