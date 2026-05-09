Mileto, colpo fallito per i ladri: sorpresi in casa da un tredicenne

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Paura a Mileto: ladri si introducono in un’abitazione per derubarla ma in casa c’era un tredicenne: colpo fallito per i malfattori

MILETO – Momenti di paura oggi, intorno alle 13.30, nella città di Mileto quando due malviventi, presumibilmente col volto travisato sono entrati in un’abitazione sita in centro per effettuare un furto trovandosi però davanti un ragazzino di 13 anni, figlio dei proprietari della casa, in quel momento assenti.

I malfattori, nonostante la presenza del minore, dopo averlo rassicurato che non gli sarebbe capitato nulla, si sono messi a rovistare nelle varie stanze in cerca di denaro e oggetti preziosi ma, a quanto risulta, sarebbero rimasti con un pugno di mosche. A quel punto, temendo che i genitori del 13enne potessero far rientro da un momento all’altro hanno abbandonato i locali dileguandosi.

E’ stato, verosimilmente lo stesso ragazzino, comprensibilmente scosso, a raccontare tutto a mamma e papà che a quel punto hanno chiamato i carabinieri. Sono state pertanto avviate le ricerche dei ladri e visionate le telecamere della zona. Per il piccolo, per fortuna, solo un po’ di spavento ma nessuna conseguenza fisica.