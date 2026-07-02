Incidente a Pizzo, auto finisce contro un muretto: ferito il conducente

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Incidente a Pizzo dove un giovane di circa 26 anni, ha avvertito un improvviso malore mentre si trovava alla guida del proprio mezzo: Auto contro un muretto

PIZZO – Un incidente si è verificato nella serata di giovedì 2 luglio lungo la congestionata arteria della via nazionale ss18, nei pressi del centro Koinè a Pizzo. M.V., un giovane di circa 26 anni, ha avvertito un improvviso malore mentre si trovava alla guida del proprio mezzo, perdendo il controllo e finendo per schiantarsi contro un muretto di contenimento. L’impatto, fortunatamente, non ha coinvolto altri veicoli.

L’episodio, avvenuto in un orario di punta su una delle strade più trafficate della zona, ha scatenato un’immediata catena di soccorsi. Diversi cittadini che hanno assistito alla scena hanno tempestivamente allertato i servizi di emergenza. In pochi minuti sono giunti sul posto un’ambulanza del 118, un elisoccorso “Pegaso” della Regione Calabria e le pattuglie della polizia locale di Pizzo per la delicata gestione del traffico.

SUL LUOGO DELL’INCIDENTE A PIZZO L’ELISOCCORSO E GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Mentre i sanitari si adoperavano per stabilizzare le condizioni del giovane all’interno dell’ambulanza, gli agenti della polizia locale hanno provveduto a presidiare l’area e a chiudere completamente la carreggiata. L’intervento si è reso necessario per consentire in totale sicurezza le operazioni di atterraggio dell’elisoccorso: l’elicottero giallo, con le luci lampeggianti accese, è sceso proprio al centro del nevralgico incrocio che smista il traffico da e verso lo svincolo autostradale Pizzo-Vibo Valentia-Maierato.

Una volta stabilizzato, il ventiseienne è stato trasferito con estrema cautela a bordo dell’elisoccorso e trasportato alla volta dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono attualmente al vaglio dei medici.L’incidente e le successive operazioni di soccorso hanno paralizzato la circolazione stradale per oltre un’ora. Centinaia di veicoli sono rimasti bloccati in chilometriche code in entrambe le direzioni lungo la ss18, saturando le carreggiate sotto lo sguardo di numerosi cittadini assiepati lungo il marciapiede panoramico.