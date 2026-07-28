Ricadi, controlli dei finanzieri sul litorale: sequestrati ombrelloni e lettini

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Ricadi, controlli della Guardia di Finanza sul litorale: sequestrati 47 ombrelloni e 95 lettini installati abusivamente sul demanio marittimo.

RICADI (VIBO VALENTIA)– Proseguono i controlli della Guardia di Finanza lungo le coste vibonesi nell’ambito del piano regionale di intensificazione dei servizi per il contrasto all’economia illegale durante la stagione estiva. I finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale, hanno condotto un’articolata attività ispettiva sul litorale del comune di Ricadi, finalizzata alla tutela del demanio marittimo, al contrasto dell’abusivismo e alla verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro. L’operazione, frutto della sinergia tra la componente territoriale e quella aeronavale del Corpo, ha interessato diversi stabilimenti balneari situati in una delle aree a maggiore vocazione turistica della provincia. Nel corso delle verifiche sono stati eseguiti sopralluoghi e controlli documentali per accertare la regolarità delle concessioni demaniali e delle occupazioni di suolo pubblico.

LE OCCUPAZIONI ABUSIVE A RICADI: SEQUESTRATI OMBRELLONI E LETTINI

Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di due distinte occupazioni abusive di aree appartenenti al demanio marittimo. Nel primo caso, presso una ditta individuale operante nel settore balneare, i militari hanno sequestrato preventivamente 18 ombrelloni e 38 lettini collocati su un’area demaniale di circa 143 metri quadrati, risultata occupata in assenza del necessario titolo concessorio. Il titolare dell’attività è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. In un secondo intervento, le Fiamme Gialle hanno sequestrato altri 29 ombrelloni e 57 lettini installati abusivamente su una superficie demaniale di circa 243 metri quadrati. Anche in questo caso il legale rappresentante della società coinvolta è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per l’occupazione priva delle prescritte autorizzazioni.

I CONTROLLI SUL LAVORO E IL BILANCIO DELL’OPERAZIONE

Parallelamente ai controlli sul demanio, i finanzieri hanno effettuato ulteriori verifiche presso una struttura ricettiva della stessa località per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro. Nel corso dell’ispezione è stata acquisita la documentazione relativa al personale impiegato e sono stati avviati gli ulteriori approfondimenti previsti. Complessivamente, l’operazione ha consentito di sequestrare 47 ombrelloni e 95 lettini installati abusivamente su quasi 400 metri quadrati di demanio marittimo, restituendo alla collettività porzioni di litorale destinate alla libera fruizione e contrastando forme di occupazione irregolare del patrimonio pubblico.