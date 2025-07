Rombiolo, “Democratici in Movimento”: “Giunta inconcludente”

3 minuti per la lettura

A Rombiolo, il gruppo dei “Democratici in movimento” critico on l’azione amministrativa della Giunta Contartese. Critiche anche al consigliere Pontoriero

ROMBIOLO – E’ arrivata puntuale la replica del gruppo “Democratici in Movimento” all’altro consigliere comunale di minoranza Domenico Pontoriero in relazione all’approvazione di alcuni regolamenti comunali.

«Le recenti dichiarazioni del consigliere Domenico Pontoriero – scrivono Davide de Rito, Eleonora Contartese e Giuseppe Provenzano – rivelano, a nostro avviso, una chiara incomprensione del processo di approvazione di un regolamento da parte di un ente pubblico. Noi siamo contrari alla alienazione degli immobili comunali, Palazzo Contartese, sede della biblioteca e palazzo Massara, Centro per anziani, attivo e quotato sul piano regionale».

L’OPPOSIZIONE REPLICA ALLE ACCUSE LANCIATE DAL CONSIGLIERE DOMENICO PONTORIERO

Nel consiglio comunale del 27 maggio si è proceduto all’approvazione di un regolamento che riguarda l’alienazione dei beni immobili. «Ossia si regolamenta l’alienazione, ma non si fa riferimento all’assenso e né al consenso per una eventuale vendita dei due palazzi, Contartese e Massara. Su questa ipotesi il nostro voto è stato sempre contrario, come si evince da tutte le delibere di Consiglio». Insomma, si è voluto solo «dotare l’Ente di un regolamento che prima non c’era, ugualmente è avvenuto per l’approvazione del regolamento sulla videosorveglianza”.

Relativamente a quest’ultimo “il consigliere Pontoriero ha votato a favore. Si precisa che votare i regolamenti non implica automaticamente un voto a favore di eventuali proposte consiliari de quo. Sembriamo davvero su un palcoscenico dove si inscena l’assurdo: uno spietato paragone fuori luogo fatto dal consigliere Pontoriero che si riporta integralmente: “E’ come dire ad un assassino ti do la pistola ma mi devi promettere di non uccidere”; ci chiediamo come sia possibile utilizzare tali termini in ambito politico-amministrativo. Dobbiamo davvero preoccuparci, a noi piace fare politica discutendo e confrontandoci con i cittadini e su ogni punto che ci viene proposto ragionarlo e votarlo secondo coscienza».

E ancora, per gli esponenti di “Democratici in Movimento, «la vera assurdità kafkiana consiste nell’attacco che un componente della minoranza fa all’altro gruppo di opposizione». Da qui l’interrogativo: «Ma Mimmo Pontoriero da che parte sta? Il progetto politico del consigliere Pontoriero purtroppo è fallimentare, visti i risultati elettorali che ha conseguito. Forse dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e dire che è arrivato il momento di dire basta perché i suoi modi non lo portano da nessuna parte. Ci ha accusati di fare da stampella all’attuale maggioranza, ma forse non si è reso conto che a fare da stampella è qualcun altro». E quell’altro naturalmente sarebbe Pontoriero.

“DEMOCRATICI IN MOVIMENTO” PUNTA IL DITO CONTRO LE POLITICHE SEGUITE DALLA GIUNTA DI ROMBIOLO GUIDATA DAL SINDACO CATERINA CONTARTESE

Quindi, l’affondo alla maggioranza: «Nell’ultimo consiglio del 30/06/2025, abbiamo assistito alla presentazione di atti che lasciano molto perplessi, poco chiari e per nulla trasparenti. Variazioni di bilancio che non trovano senso, tanto che i soldi inseriti in variazione risultano già spesi e liquidati. E ancora, tariffe tari esposte dall’assessore al Bilancio, che non determinano in termini esplicativi la scelta del metodo utilizzato per la diminuzione di alcune di esse senza che vi sia aumento delle altre, considerato che il costo è rimasto invariato. E’ palese che, a fine anno, ci sarà un buco che poi dovrà essere colmato. Le risposte fornite in Consiglio sono state molto evasive e per nulla specifiche, nessuno dei presenti è stato in grado di rispondere con chiarezza».

A questo viene aggiunta una constatazione: «Forse c’è anche un po’ di maretta nella compagine amministrativa, considerato che qualcuno della maggioranza si è astenuto dal voto. Tutto ciò mette in risalto che l’attività amministrativa portata avanti è alla giornata e senza nessuna programmazione, almeno sulle cose importanti».