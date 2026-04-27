Riorganizzazione della Polizia di Stato: novità per il Commissariato di Tropea

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Novità in arrivo per il commissariato di Tropea, una riorganizzazione interna della Polizia potrebbe presto modificare l’assetto dell’ufficio

TROPEA – Una riorganizzazione interna della Polizia di Stato potrebbe presto modificare l’assetto degli uffici sul territorio calabrese, in particolare nella zona di Tropea. È quanto emerge da un documento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che delinea nuovi interventi sulla struttura e sulla gestione dei presìdi locali.

Secondo lo schema di decreto del Ministro dell’Interno, è prevista l’istituzione di un incarico dirigenziale per il Commissariato interessato, riservato a funzionari con qualifica di vice questore o vice questore aggiunto. Si tratta di una misura che punta a rafforzare la guida operativa e amministrativa dell’ufficio, garantendo una gestione più strutturata delle attività di pubblica sicurezza.

Parallelamente, il documento richiama anche uno schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – che introduce un cambiamento più incisivo: la soppressione del Posto di polizia di Tropea e la contestuale istituzione di un Commissariato dipendente dalla Questura di Vibo Valentia. La nuova struttura avrà competenze definite in termini di funzioni, organizzazione interna, personale e risorse assegnate.

L’obiettivo dichiarato è quello di ottimizzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, migliorando l’efficienza operativa attraverso una riorganizzazione delle competenze e delle risorse disponibili.

Il documento è stato trasmesso alle parti interessate per eventuali osservazioni o contributi, che dovranno essere presentati entro il prossimo 6 maggio. Una fase di consultazione che precede l’adozione definitiva dei provvedimenti e che potrebbe portare a ulteriori aggiustamenti.