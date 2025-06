Vibo, il presidente della Commissione è in pensione, niente patente di guida

3 minuti per la lettura

Va all’Asp di Vibo a rinnovare la patente ma gli rispondono che è impossibile perché il presidente dell’apposita Commissione medica è andato in pensione da tempo e che la Regione non ha ancora provveduto a sostituirlo. I casi simili sarebbero ben 70

VIBO VALENTIA – Alla scadenza, va all’Asp di Vibo Valentia a rinnovare la patente, per lui indispensabile visto il lavoro che fa, ma gli rispondono, candidamente, che è impossibile perché il presidente dell’apposita Commissione medica è andato in pensione da tempo e che la Regione non ha ancora provveduto a sostituirlo. Unica soluzione, come vedremo, recarsi («già ma senza patente come faccio?») a Reggio, Catanzaro o Cosenza, dove le relative Commissioni, contrariamente a quella di Vibo, sono regolarmente attive.

LA STORIA DELL’ASSICURATORE DI VIBO SENZA PATENTE

L’incredibile racconto arriva da Marcello (il nome è di fantasia), un cinquantenne vibonese che fa l’assicuratore, un lavoro per il quale si deve muovere quotidianamente su tutto il territorio vibonese. Una decina d’anni addietro alla guida della sua auto venne fermato ad un controllo e gli venne rilevato un tasso alcolico superiore al consentito. Di conseguenza, patente ritirata e restituita dopo sei mesi, previo controllo presso il Sert. Quel tipo d’infrazione prevede però una procedura particolare per i successivi rinnovi del documento, che non è automatica come per i normali automobilisti. Quel “peccato d’origine” consente infatti il rinnovo per non più di due o tre anni da parte di un’apposita commissione e ogni volta dopo il rituale controllo al Sert.Si tratta di una commissione dell’Asp con sede a palazzo Rosano il cui presidente viene però nominato dalla Regione.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MEDICA DELL’ASP DI VIBO IN PENSIONE E NON SOSTITUITO

E qui sta il problema: «Quando sono andato all’Asp – racconta infatti l’interessato – mi hanno detto che non potevano fare nulla perché la commissione non era attiva. Il vecchio presidente era infatti andato in pensione ma la Regione non ha ancora provveduto a nominare il nuovo. E senza presidente la commissione è ferma. Ma, dico io: quando uno va in pensione, l’amministrazione lo sa con largo anticipo, o no? Loro, per altro, dopo la mia domanda, regolarmente protocollata, non si erano nemmeno preoccupati di convocarmi, sono dovuto andare io a chiedere lumi. Davvero un grande rispetto verso gli utenti…».

“A FATICA MI HANNO RILASCIATO DOCUMENTO SOSTITUTIVO TEMPORANEO DELLA PATENTE”

Comunque, completamente basito, l’assicuratore si è rivolto ad un amico avvocato e, su suo consiglio, è tornato all’Asp: «Ho chiesto che mi rilasciassero almeno un documento che attestasse che ho presentato la domanda di rinnovo che però è tuttora senza risposta non certo per colpa mia ma perché la commissione non è operativa. Non volevano e solo dopo le mie insistenze quel documento me l’hanno rilasciato ma, intendiamoci, non è un permesso a guidare. Insomma, se mi fermano ad un posto di controllo devo solo sperare nella comprensione degli agenti perché altrimenti sarò sanzionato per guida senza patente. E’ un paradosso: mi muovo in tempo per il rinnovo, loro non me lo danno, non certo per mia responsabilità, ed io rischio forte se mi fermano alla guida. Intanto però per il mio lavoro la macchina mi è indispensabile. E pensare – rileva con visibile rammarico – che dopo dieci anni questa è l’ultima volta che devo seguire una simile procedura. Poi il rinnovo tornerà automatico».

L’APPELLO ALLA PREFETTURA DI VIBO

C’è di più: con involontaria ironia, l’addetto di palazzo Rosano gli ha detto che la patente la può rinnovare recandosi a Reggio, Catanzaro o Cosenza dove le commissioni funzionano regolarmente. «E come faccio, visto che non posso guidare? – ho risposto – Non mi posso certo permettere un autista… ». All’interessato non rimane che una via: «Andrò in Prefettura, sperando che qualcuno mi ascolti. A quanto ho appreso, non c’è solo il mio caso, sono infatti una settantina addirittura le persone nella mia stessa situazione. Intervenga la Regione».