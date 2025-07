Asp di Vibo, risorse insufficienti e 110 milioni di euro di spese per farmaci e personale

5 minuti per la lettura

Bilancio ok ma risorse insufficienti: è quanto emerge dal documento di previsione economico e da quello pluriennale 2025-2027 approvato dall’Asp di Vibo secondo cui i fondi non bastano a coprire i reali fabbisogni del sistema sanitario locale; inoltre spese farmaceutiche e costo del personale assorbono gran parte di 329 milioni di euro destinati all’Azienda

VIBO VALENTIA – L’Asp di Vibo approva il Bilancio di Previsione Economico e il Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2025-2027 ma le risorse, come vedremo sono ancora insufficienti e assorbite in buona parte dalle spese per i farmaci e per il personale. Un atto fondamentale che punta a garantire continuità amministrativa e sostenibilità finanziaria, nonostante il periodo di commissariamento straordinario.

La redazione del Bpe 2025, come dichiarato dalla struttura proponente “Gestione Risorse Economiche e Finanziarie”, è avvenuta in stretta osservanza delle normative nazionali, regionali e contabili, ed è stata calibrata sui fabbisogni reali dell’Asp di Vibo, come emersi dalle singole unità operative. Tuttavia, le risorse assegnate dalla Regione Calabria – sulla base del Dca 181/2025 relativo al Fondo Sanitario Regionale – risultano ancora insufficienti a coprire i costi della gestione caratteristica dell’ente.

Oltre 329 milioni di euro di valore della produzione. Il bilancio 2025 presenta un valore complessivo della produzione pari a 329.666.185,61 euro, con i contributi in conto esercizio che rappresentano la voce più rilevante (oltre 310 milioni). Le entrate derivano principalmente da finanziamenti regionali e statali, oltre che da ricavi per prestazioni sanitarie, compartecipazioni dei cittadini (ticket) e rimborsi vari.

SPESA SANITARIA E PERSONALE, LE VOCI PIù CONSISTENTI

Sul fronte della spesa, i costi della produzione superano anch’essi i 329 milioni di euro, in gran parte destinati ad acquisti di beni e servizi sanitari, manutenzioni, godimento di beni di terzi e – soprattutto – al costo del personale, che da solo sfiora 79 milioni di euro. Di questi, oltre 62 milioni sono dedicati al personale del ruolo sanitario, evidenziando la centralità delle risorse umane nel sistema sanitario provinciale.

CRITICITà E SFIDE DELL’ASP DI VIBO PER IL TRIENNIO 25/27

Nonostante la predisposizione accurata e “veritiera” del bilancio – come dichiarato dagli estensori – la sostenibilità dell’attività aziendale resta incerta. I finanziamenti disponibili, anche tenendo conto di possibili incrementi del 2% per il biennio successivo, non sembrano in grado di coprire integralmente i fabbisogni previsti, rendendo probabili future variazioni al bilancio in base a ulteriori decisioni della Regione.

UNA GESTIONE STRAORDINARIA MA OPERATIVA

La Commissione Straordinaria – nominata il 30 settembre 2024 dopo lo scioglimento per infiltrazioni mfiose – continua a esercitare i pieni poteri in sostituzione della direzione ordinaria, con l’obiettivo di traghettare l’Asp verso una gestione regolare. La decisione di adottare il Bpe e il Bpp, con invio degli atti alla Regione Calabria e al Collegio Sindacale, rappresenta un passo cruciale verso il risanamento e la trasparenza amministrativa. Insomma, il Bilancio 2025 dell’Asp mostra una gestione attenta, ma ancora vincolata da limiti strutturali e risorse insufficienti. Le spese per farmaci e personale assorbono gran parte del budget, mentre gli investimenti restano marginali e condizionati da vincoli normativi. Serve un intervento strategico e coordinato per garantire non solo la tenuta economica, ma anche l’evoluzione del sistema sanitario locale.

OLTRE 31 MILIONI DI EURO DI SPESE TRA FARMACI E DISPOSITIVI

Le spese per l’acquisto di beni sanitari costituiscono una delle voci più pesanti del bilancio 2025, superando complessivamente 57 milioni di euro. All’interno di questa macro-categoria, la spesa per prodotti farmaceutici ed emoderivati ammonta a ben 31.488.149 euro, così suddivisa: Medicinali con Aic (Autorizzazione all’Immissione in Commercio): 30.816.649 euro, Medicinali senza Aic: 146.500 euro, Ossigeno e gas medicali: 525.000 euro. A ciò si aggiunge una spesa significativa per Dispositivi medici (8.570.097 euro); Prodotti chimici e vaccini per circa 4,3 milioni di euro tra materiali per la profilassi (1,68 mln), prodotti chimici (2,62 mln) e dietetici.

Un altro dato rilevante è il pay-back farmaceutico (rimborso da parte delle aziende farmaceutiche per il superamento del tetto di spesa): l’Asp prevede di incassare 4,1 milioni di euro, di cui 3,2 milioni relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.

QUASI 80 MILIONI DI EURO DI COSTO DEL PERSONALE ASP DI VIBO

Ma se per i farmaci le spese si fermano a 31 milioni, quella complessiva per il personale dell’Asp di Vibo nel 2025 ammonta a 79.067.179 euro, che rappresenta oltre il 24% dell’intero bilancio aziendale. Si tratta di una voce cruciale, che riflette la complessità e l’estensione delle attività sanitarie e amministrative. Le principali categorie sono personale del ruolo sanitario (62.365.973 euro), di cui personale medico dirigente (29.211.640 euro); comparto sanitario (infermieri, tecnici, ecc.) per 29.388.573 euro; Personale tecnico (10.522.516 euro); Personale amministrativo (5.697.112 euro); Personale del ruolo professionale (481.577 euro). Il personale a tempo determinato incide per circa il 6% del totale. Questi dati confermano che il costo del lavoro rappresenta una struttura portante, ma anche un elemento critico in termini di sostenibilità futura.

INVESTIMENTI FUTURI BLOCCATI, MANCA L’OK DALLA REGIONE

Sul fronte degli investimenti, la programmazione risente ancora della rigidità del quadro finanziario regionale. Il Bilancio Preventivo 2025 prevede rettifiche per contributi di esercizio destinati ad investimenti: (-1.000.000 euro, indicativo del fatto che l’uso dei contributi è subordinato ad autorizzazioni); Quota di contributi in conto capitale imputata all’esercizio per 3.410.364 euro, principalmente da Fsr e Stato.

È importante notare che, come stabilito dal Dca n. 62/2019, l’utilizzo dei fondi correnti per investimenti può avvenire solo previa autorizzazione della Struttura Commissariale regionale. Questo vincolo limita la possibilità dell’Asp di avviare autonomamente nuovi progetti infrastrutturali o tecnologici, come ad esempio l’ammodernamento delle strutture ospedaliere, l’acquisto di apparecchiature sanitarie avanzate, investimenti in digitalizzazione e telemedicina. Il Piano degli Investimenti è allegato al bilancio, ma per l’effettiva realizzazione si dovrà attendere il via libera regionale.