Vibo, piano d’emergenza allo Jazzolino: più spazi e posti letto

2 minuti per la lettura

Scatta il piano d’emergenza all’ospedale Jazzolino di Vibo: più spazi e posti letto per fronteggiare l’aumento degli accessi in pronto soccorso

L’OSPEDALE “Jazzolino” di Vibo Valentia cambia assetto per far fronte al forte incremento di accessi legato al picco influenzale. Dopo un sopralluogo ispettivo che ha evidenziato la criticità della situazione al Pronto soccorso, la Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale ha disposto una riorganizzazione dei reparti e dei posti letto, in linea con la programmazione della rete ospedaliera prevista dal Dca n. 78/2024.

Gli interventi scatteranno già dal prossimo fine settimana e resteranno in vigore almeno fino al mese di marzo, periodo in cui è atteso il protrarsi dell’emergenza stagionale. L’obiettivo è alleggerire la pressione sul Pronto soccorso e garantire percorsi assistenziali più rapidi ed efficaci.

La riorganizzazione prevede una nuova distribuzione delle unità operative e un potenziamento complessivo della capacità ricettiva. Il reparto di Medicina sarà trasferito tra il 17 e il 18 gennaio e disporrà di 16 posti letto di degenza ordinaria, due in più rispetto all’attuale dotazione, oltre a 2 posti di Day Hospital. È inoltre prevista, in una fase successiva, l’attivazione di 3 posti letto di terapia sub-intensiva, come previsto dal decreto legge 34/2020.

IMPORTANTE RAFFORZAMENTO PER ORTOPEDIA

Importante rafforzamento anche per Ortopedia, che verrà ricollocata con 14 posti letto ordinari, sei in più rispetto all’attuale assetto, e 2 posti di Day Surgery. La Cardiologia potrà contare su 8 posti letto di degenza ordinaria, 1 posto di Day Hospital e 8 posti letto di UTIC, mentre l’Urologia sarà trasferita all’interno dello Jazzolino con 8 posti letto ordinari e 2 di Day Surgery.

Parallelamente, l’Asp ha programmato un ampliamento degli spazi del Pronto soccorso, che ingloberà anche i locali precedentemente destinati alla cella per i detenuti e al posto fisso di Polizia. Un intervento mirato a ridurre il ricorso alle barelle nei corridoi, migliorando le condizioni di accoglienza, il decoro e la sicurezza per pazienti e operatori sanitari.

La Commissione Straordinaria ha assicurato che il piano resterà sotto costante osservazione. «Continueremo a monitorare l’evoluzione del quadro clinico-epidemiologico e l’efficacia delle misure adottate», si legge nella nota ufficiale, ribadendo «il massimo impegno per garantire qualità, sicurezza e continuità delle cure».

Un intervento straordinario per una fase straordinaria, con l’obiettivo di rafforzare la tenuta del sistema sanitario vibonese in uno dei momenti più delicati dell’anno, dove le manifestazioni soprattutto da parte dei comitati civici sono quasi all’ordine del giorno per denunciare le carenze del settore e, come nel caso del pronto soccorso, cercare di garantire da un lato risposte più celeri agli utenti e dall’altro offrire maggiore serenità al personale sanitario.