Tropea, aggredito medico al Pronto soccorso

Pronto soccorso, aggredita da un uomo la dottoressa Alessia Piperno, medico del 118 nonché referente sindacale dello Smi, durante il turno di sera presso il pronto soccorso dell’ospedale di Tropea. Provvidenziale l’intervento dei colleghi ad evitare il peggio

VIBO VALENTIA – Ancora un medico aggredito. Questa volta è toccato alla dottoressa Alessia Piperno, medico in servizio presso il Suem 118 di Tropea e delegata del Sindacato medici italiani. Solo l’intervento dei colleghi ha evitato conseguenze fisiche per L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 18, durante il turno di lavoro della sanitaria presso il Pronto soccorso della cittadina costiera della provincia Vibonese.

Tutto è scaturito a seguito di una comunicazione effettuata dalla centrale di Cosenza in ordine ad una richiesta di consulenza dal pronto soccorso di Tropea alla neurologia di Vibo. A prendere in carico la paziente era stata proprio la Piperno, che ha appurato una condizione clinica stabile della donna, decidendo tuttavia di richiedere alla centrale operativa l’invio di un’ambulanza non medicalizzata per il trasferimento della paziente in un’altra struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. A distanza di qualche ora, però, la dottoressa sarebbe stata contattata telefonicamente da un addetto alle caldaie all’ospedale di Tropea, il quale avrebbe inveito contro di lei addossandole presunte negligenze avvenute durante l’intervento effettuato in precedenza alla donna con la quale avrebbe una parentela.

MEDICO AGGREDITO A TROPEA, PROVVIDENZIALE INTERVENTO DEI COLLEGHI

Era solo il prologo di quanto avvenuto poco dopo. L’uomo, infatti si sarebbe recato presso la struttura sanitaria raggiungendo la stanza dove si trovava la dottoressa scagliandosi contro quest’ultima nel tentativo di aggredirla. Una scena testimoniata dai colleghi presenti sul posto che sono riusciti ad impedire il pestaggio riuscendo a tenere distante l’esagitato dalla sanitaria, evitando il peggio. A quel punto, seppur sotto choc per l’accaduto, la Piperno è riuscita a contattare i Carabinieri della Stazione di Tropea giunti subito dopo sul posto per ricostruire l’ennesima aggressione ai danni di un sanitario in servizio e raccogliere la denuncia della sanitaria e sindacalista oltre ad indentificare il presunto autore del gesto.